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Украина
Лавров призвал Совет Европы защитить права национальных меньшинств на Украине
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    Лавров призвал Совет Европы защитить права национальных меньшинств на Украине

    19:26  20 Октября 2017
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    Лавров призвал СЕ защитить права национальных меньшинств на Украине

    Москва, 20 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом указал на необходимость максимально задействовать все механизмы международной организации для защиты национальных меньшинств на Украине. 

    «Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы СЕ для защиты прав национальных меньшинств на Украине»,  — говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи.

    Напомним, в начале сентября на Украине был принят закон «Об образовании», который ограничивает возможности обучения на языке национальных меньшинств в образовательных учреждениях страны. Реформа подверглась обширной критике со стороны национальных диаспор — русской, румынской, венгерской, молдавской, болгарской, польской, белорусской. Кроме того, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по закону: в документе отмечается, что закон не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.
     

    Автор: Федор Веснин
    #лавров #мид рф #закон об образовании
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