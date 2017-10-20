Лавров призвал Совет Европы защитить права национальных меньшинств на Украине

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Москва, 20 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом указал на необходимость максимально задействовать все механизмы международной организации для защиты национальных меньшинств на Украине.

«Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы СЕ для защиты прав национальных меньшинств на Украине», — говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи.

Напомним, в начале сентября на Украине был принят закон «Об образовании», который ограничивает возможности обучения на языке национальных меньшинств в образовательных учреждениях страны. Реформа подверглась обширной критике со стороны национальных диаспор — русской, румынской, венгерской, молдавской, болгарской, польской, белорусской. Кроме того, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по закону: в документе отмечается, что закон не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

