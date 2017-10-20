Курды сожгли несколько автомобилей «Хашд аш-Шааби» в Киркуке

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Киркук, 20 октября. Курдское население провинции Киркук подняло восстание против шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Курдские информационные агентства сообщают, что столкновение произошло в районе Шориджа после того, как иракская милиция открыла огонь по местному населению. Сообщений о жертвах на данный момент не поступало, однако появилась информация о ранении одного из курдов, который находился в группе демонстрантов. Во время конфликта пострадали два ополченца «Хашд аш-Шааби».

Контртеррористическое управление Курдистана сообщило, что иракская милиция захватила дом одного из местных полицейских по имени Ясин Мохаммед Али и убила его. В ответ на это курды сожгли несколько автомобилей шиитов.