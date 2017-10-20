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Радченко оценил шансы «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА в еврокубках
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    Радченко оценил шансы «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА в еврокубках

    20:12  20 Октября 2017
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    Радченко оценил шансы «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА в еврокубках

    Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью Федеральному агентству новостей подвел итоги первой половины группового этапа еврокубков и оценил шансы всех четырех российских участников на выход в следующий раунд.

    — Выступление ЦСКА в Лиге чемпионов для многих стало неожиданностью со знаком «минус». Как Вам кажется, «армейцы» показывают свой максимум?

    — Знаете, наверное, сказывается та череда травм, которая есть у «армейцев». Из-за этого присутствует нестабильность в результатах: отдельные матчи проводятся на очень высоком уровне, а другие — провальные. Матч с «Базелем» как раз из последней категории.

    — Команду лихорадит?

    — Не сказал бы. Команде необходимо найти золотую середину. Как только придет стабильность, результаты ЦСКА пойдут в гору.

    — Математические шансы на выход в плей-офф у ЦСКА есть. Да и третья строчка позволит выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. На что подопечные Виктора Гончаренко реально претендуют?

    — Я думаю, ЦСКА будет бороться до конца за место в 1/8 финала. Пока шансы есть, другого от них ожидать и не стоит. Но мы понимаем, что это будет непросто. А попасть в Лигу Европы нужно в любом случае. Это задача-минимум.

    Математические шансы на выход в плей-офф у ЦСКА есть

    — На фоне такого выступления ЦСКА ярко контрастируют результаты «Спартака». Красно-белые прыгают выше головы?

    — Конечно, «Спартак» очень достойно играет. Но еще рано говорить о том, близка ли команда к выходу в следующий раунд. Все-таки впереди три матча, и математические шансы могут быть разные. Что касается контраста, то все мы понимаем, что ЦСКА не имеет возможности укреплять состав — у команды короткая скамейка. Нужно еще три-четыре хороших футболиста. Пока эта проблема не будет решена, ЦСКА будет бороться своими силами. Состав у них опытный. Если бы не травмы, мы бы видели другой результат. Не исключаю, что «армейцы» прыгнут выше головы.

    «Спартак» очень достойно играет

    Удивляет «Локомотив». Два ничейных исхода, но при этом команда продолжает лидировать в своей группе в Лиге Европы. В то же время результаты команды пошли на спад…

    — Нет, я не думаю, что у «Локомотива» наметился спад. Все команды, в которых работает Семин, отличаются хорошим настроем, запредельной самоотдачей. Вижу, что в каких-то матчах «железнодорожникам» не хватает индивидуальных действий, но есть командная игра.

    Локомотив продолжает лидировать в своей группе в Лиге Европы

    — По итогам трех первых туров Лиги Европы «Зенит» с 11 забитыми мячами стал самой результативной командой турнира — многие занесли сине-бело-голубых в ранг главных фаворитов турнира. В то же время известен факт: победы в турнире, как правило, одерживают не самые яркие команды, а самые цельные. Видите эту цельность у петербуржцев?

    — Мне кажется, у «Зенита» очень сильная команда. Команда существенно укрепилась в межсезонье. Но я думаю, что «Зенит» еще не нащупал ту игру, которую хочет видеть Манчини. Сказать, что игра команды поставлена, я не могу. Но потенциал у текущего состав под руководством такого тренера действительно огромный.

    — В ближайшем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА. С одной стороны, у петербуржцев на сутки меньше времени на подготовку. С другой стороны, сине-бело-голубые обладают длинной скамейкой, в то время как результаты ЦСКА сложно оценивать положительно. Какой сценарий видите у дерби?

    — В таких матчах сценарий может быть только один — 50 на 50. Уверен, что ЦСКА даст бой. Понятно, что команды находятся немного в разной функциональной готовности. Но и эмоциональное состояние команд отличается. Но, думаю, в этом матче такие факторы отойдут на второй план. Ждем красивой игры.

    В ближайшем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА

    — А ротации от Манчини ждете?

    — Я думаю, скамейка позволяет Манчини ротировать состав. Вижу, что он очень грамотно распределяет игровое время. Не думаю, что матч с ЦСКА станет исключением.

    Автор: Константин Тихов
    #локомотив #зенит #цска #спартак #еврокубки #семин #манчини #радченко
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