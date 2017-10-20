Радченко оценил шансы «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА в еврокубках

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Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью Федеральному агентству новостей подвел итоги первой половины группового этапа еврокубков и оценил шансы всех четырех российских участников на выход в следующий раунд.

— Выступление ЦСКА в Лиге чемпионов для многих стало неожиданностью со знаком «минус». Как Вам кажется, «армейцы» показывают свой максимум?

— Знаете, наверное, сказывается та череда травм, которая есть у «армейцев». Из-за этого присутствует нестабильность в результатах: отдельные матчи проводятся на очень высоком уровне, а другие — провальные. Матч с «Базелем» как раз из последней категории.

— Команду лихорадит?

— Не сказал бы. Команде необходимо найти золотую середину. Как только придет стабильность, результаты ЦСКА пойдут в гору.

— Математические шансы на выход в плей-офф у ЦСКА есть. Да и третья строчка позволит выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. На что подопечные Виктора Гончаренко реально претендуют?

— Я думаю, ЦСКА будет бороться до конца за место в 1/8 финала. Пока шансы есть, другого от них ожидать и не стоит. Но мы понимаем, что это будет непросто. А попасть в Лигу Европы нужно в любом случае. Это задача-минимум.

— На фоне такого выступления ЦСКА ярко контрастируют результаты «Спартака». Красно-белые прыгают выше головы?

— Конечно, «Спартак» очень достойно играет. Но еще рано говорить о том, близка ли команда к выходу в следующий раунд. Все-таки впереди три матча, и математические шансы могут быть разные. Что касается контраста, то все мы понимаем, что ЦСКА не имеет возможности укреплять состав — у команды короткая скамейка. Нужно еще три-четыре хороших футболиста. Пока эта проблема не будет решена, ЦСКА будет бороться своими силами. Состав у них опытный. Если бы не травмы, мы бы видели другой результат. Не исключаю, что «армейцы» прыгнут выше головы.

— Удивляет «Локомотив». Два ничейных исхода, но при этом команда продолжает лидировать в своей группе в Лиге Европы. В то же время результаты команды пошли на спад…

— Нет, я не думаю, что у «Локомотива» наметился спад. Все команды, в которых работает Семин, отличаются хорошим настроем, запредельной самоотдачей. Вижу, что в каких-то матчах «железнодорожникам» не хватает индивидуальных действий, но есть командная игра.

— По итогам трех первых туров Лиги Европы «Зенит» с 11 забитыми мячами стал самой результативной командой турнира — многие занесли сине-бело-голубых в ранг главных фаворитов турнира. В то же время известен факт: победы в турнире, как правило, одерживают не самые яркие команды, а самые цельные. Видите эту цельность у петербуржцев?

— Мне кажется, у «Зенита» очень сильная команда. Команда существенно укрепилась в межсезонье. Но я думаю, что «Зенит» еще не нащупал ту игру, которую хочет видеть Манчини. Сказать, что игра команды поставлена, я не могу. Но потенциал у текущего состав под руководством такого тренера действительно огромный.

— В ближайшем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА. С одной стороны, у петербуржцев на сутки меньше времени на подготовку. С другой стороны, сине-бело-голубые обладают длинной скамейкой, в то время как результаты ЦСКА сложно оценивать положительно. Какой сценарий видите у дерби?

— В таких матчах сценарий может быть только один — 50 на 50. Уверен, что ЦСКА даст бой. Понятно, что команды находятся немного в разной функциональной готовности. Но и эмоциональное состояние команд отличается. Но, думаю, в этом матче такие факторы отойдут на второй план. Ждем красивой игры.

— А ротации от Манчини ждете?

— Я думаю, скамейка позволяет Манчини ротировать состав. Вижу, что он очень грамотно распределяет игровое время. Не думаю, что матч с ЦСКА станет исключением.