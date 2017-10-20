По кочану: калининградский губернатор объяснил, почему власти отказались от соцвыплат

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Калининград, 20 октября. Глава Калининградской области Антон Алиханов отказался отвечать на вопрос по поводу сокращения пособий, выплачиваемых при рождении ребенка.

Инцидент произошел во время пресс-конференции после заседания регионального правительства. В ходе брифинга Алиханов объяснил, что власти не будут возвращать компенсации за детский сад семьям, которые не могут подтвердить свою малообеспеченность, сообщает издание «Новый Калининград».

На вопрос журналиста, почему власти приняли такое решение, Алиханов ответил: «По кочану». Глава региона уточнил, что только 56% компенсаций выдавались адресно, очень много людей, по его словам, вовсе в них не нуждались. Затем он попросил закрыть эту тему.

«Я прошу вас больше не задавать вопрос мне по поводу этой социальной выплаты», — заявил глава Калининградской области на аудиозаписи, распространенной в СМИ.

Напомним, что Антон Алиханов занимает пост губернатора с 29 сентября 2017 года. На сегодняшний день он считается самым молодым должностным лицом субъекта РФ в истории современной России.