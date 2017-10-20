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Рейсовый автобус вылетел в кювет в Подмосковье, есть пострадавшие
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    Рейсовый автобус вылетел в кювет в Подмосковье, есть пострадавшие

    18:59  20 Октября 2017
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    Рейсовый автобус вылетел в кювет в Подмосковье, есть пострадавшие

    Москва, 20 октября. Три человека пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в городе Королев Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.

    По данным ведомства, авария произошла около 14:26 в Королеве. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

    Ранее стало известно, что в Первоуральске пожарная машина протаранила салон красоты. По предварительным данным, водитель пожарного автомобиля не справился с управлением, выехал с дороги и протаранил ограждение салона красоты, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #подмосковье #автобус
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