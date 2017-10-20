Сирия новости 20 октября 19.30: ИГ укрепляет оборону Абу Кемаля, в Хаме ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 20 октября. ИГ1 укрепляет оборону Абу Кемаля, в Хаме в боях с террористами уничтожен командир «Тахрир аш-Шам», боевики захватили ряд зданий в городе Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хомсе, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили ряд высот в окрестностях Эль-Карьятейна, продвигаются в направлении месторождения Аль-Омар.

«Исламское государство»: ликвидировало командира «Тахрир аш-Шам» в Хаме, укрепляет оборону Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в провинции Хама.

«Ахрар аш-Шаркия»: пыталась освободить двух террористов ИГ из тюрьмы Алеппо.

«Файлак ар-Рахман»: потеряла несколько боевиков ранеными при взрыве в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоят ИГ в Дамаске.

Курды: объявили о полном освобождении Ракки, находятся в восьми километрах от поля Аль-Омар.

Провинция Дамаск

В окрестностях города Тадамун на юге Дамаска зафиксированы вооруженные столкновения между Сирийской свободной армии (ССА) и террористами ИГИЛ1. О боевых действиях в регионе пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

В это же время на территории оазиса Восточная Гута продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации антиправительственных формирований в районах Джобар и Айн Тарма. Кроме того, ВВС Сирии наносят удары по укреплениям радикалов в окрестностях Бейт Джинна.

Провинция Алеппо

Боевики захватили несколько зданий в квартале Аль-Захра административного центра провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Боевики антиправительственного формирования «Ахрар аш-Шаркия» напали на штаб сил безопасности в городе Джараблус, пытаясь освободить двух арестованных террористов «Исламского государства»1. Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) отразили атаку радикалов и предотвратили побег боевиков ИГИЛ.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации зачистила от радикалов «Исламского государства» холм Тель Дакари, расположенный к северу от стратегического города Эль-Карьятейн. Об этом сообщает один из военных источников в своем микроблоге в Twitter (@watanisy). Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ район Аль-Мармаля и ряд высот к северу от стратегического населенного пункта.

Также местные источники пишут, что в районе базы Ат-Танф и лагеря беженцев Рукбан силы США продолжают вести подготовку боевиков. В состав проамериканской коалиции входят такие вооруженные формирования как «Усуд аль-Шаркия», «Бригады мучеников имени Ахмада аль-Абдо» и «Шухада Аль-Карьятейн». Отмечается, что общая численность группировки может превышать 1000 боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ движется в направлении нефтяного поля Аль-Омар на востоке провинции Дейр эз-Зор. В это же время военный источник в Twitter (@ VivaRevolt) пишет, что отряды Демократических сил Сирии (SDF) находятся в восьми километрах от месторождения.

Военный источник в социальной сети Twitter (@fursanalsharqiy) передает, что боевики ИГИЛ укрепляют оборонительные рубежи Абу Кемаля, превращая последнее прибежище террористической организации в военную базу. Автор публикации отмечает, что радикальные исламисты роют траншеи и возводят баррикады, готовясь к предстоящему наступлению САА при поддержке ВКС РФ.

Провинция Идлиб

На дороге, ведущей к населенному пункту Кафр Тахарин, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что на мине подорвался автомобиль группировки «Файлак ар-Рахман». В результате инцидента ранено несколько боевиков антиправительственного формирования.

Ранее сообщалось, что руководство коалиции «Тахрир аш-Шам» перебрасывает отряды боевиков из Идлиба на северо-восток Хамы, где в настоящее время идут ожесточенные бои между сторонниками «Джебхат ан-Нусры»1 и террористами «Исламского государства».

Провинция Ракка

Командование Демократических сил Сирии (SDF) объявили о полном освобождении административного центра провинции от террористов ИГИЛ, собрав мирных жителей на центральном городском стадионе. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@MHJournalist). Отметим, руководство курдских отрядов ополчения уже неоднократно выступало с заявлениями о полной зачистке Ракки. Впервые новость о победе SDF над ИГИЛ было заявлено 17 октября, однако в течение нескольких дней поступали сообщения о том, что в городе еще остаются боевики «Исламского государства».

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» на востоке провинции Хама. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) передает, что авиация союзников бомбит укрепления исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Абу Дали.

В юго-восточной части региона продолжается противостояние между «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства» за контроль над территориями провинции. Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@ToreRHamming), что боевики ИГИЛ ликвидировали командира «Тахрир аш-Шам» Абу Зар Аль-Либи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)