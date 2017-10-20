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Происшествия
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Украина
ВСУ готовы к любому сценарию: Порошенко пообещал, что 2014 год не повторится
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    ВСУ готовы к любому сценарию: Порошенко пообещал, что 2014 год не повторится

    19:15  20 Октября 2017
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    Худшее позади: Порошенко заверил, что 2014 год никогда не повторится

    Киев, 20 октября. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя акции протеста в Киеве, заявил, что ситуация 2014 года больше никогда не повторится.

    «Мы больше не допустим ситуации, сложившейся на февраль, вплоть до апреля, мая 2014 года, когда мы были слепые, глухие, и пичкали нас недостоверной или сфабрикованной информацией», — цитирует слова украинского лидера «Украинская правда».

    По словам Порошенко, сейчас ситуация под полным контролем Украины. Президент уверен, что все худшее уже позади.

    При этом он считает, что «расслабляться рано». Однако государственные власти и армия полностью подготовлены к любому сценарию, заверил политик.

    «Оборона наша надежная, руководство государства и вооруженные силы готовы к любому сценарию», — подчеркнул Порошенко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что реальной целью организаторов акции протеста в центре Киева была дестабилизация ситуации в стране.

    Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции выполнили поставленную перед ними задачу и обеспечили безопасность во время протестов у здания Верховной рады, считает президент Украины.

    Автор: Дима Оленин
    #порошенко #госпереворот
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