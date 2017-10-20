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Происшествия
Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области
Происшествия
Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области
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    Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области

    18:30  20 Октября 2017
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    Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области

    Тамбов, 20 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием нетрезвого сотрудника полиции, который на личном автомобиле сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления СК РФ по Тамбовской области.

    Инцидент произошел 19 октября в поселке Сосновка. По версии следствия, сотрудник полиции, находившийся в отпуске, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. ДТП произошло возле ее дома.

    После аварии полицейский самостоятельно доставил пострадавшую в районную больницу, откуда она сразу была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу. По данным медиков, у  пострадавшей диагностированы серьезные травмы головы, а также перелом тазобедренной кости, передает «Свободная пресса».

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #полиция #школьница #тамбовская область
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