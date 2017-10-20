Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области

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Тамбов, 20 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием нетрезвого сотрудника полиции, который на личном автомобиле сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления СК РФ по Тамбовской области.

Инцидент произошел 19 октября в поселке Сосновка. По версии следствия, сотрудник полиции, находившийся в отпуске, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. ДТП произошло возле ее дома.

После аварии полицейский самостоятельно доставил пострадавшую в районную больницу, откуда она сразу была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу. По данным медиков, у пострадавшей диагностированы серьезные травмы головы, а также перелом тазобедренной кости, передает «Свободная пресса».