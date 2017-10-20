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«Победа» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Стамбул с 1 декабря
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    «Победа» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Стамбул с 1 декабря

    18:40  20 Октября 2017
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    «Победа» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Стамбул с 1 декабря

    Москва, 20 октября. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 декабря 2017 года начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом. 

    Рейсы будут выполняться ежедневно. Билеты уже поступили в продажу — минимальная цена составляет 499 рублей в одну сторону, сообщает пресс-служба лоукостера. 

    Предполагается, что до конца зимнего расписания 2017-2018 года для продажи будет предложено не менее 1000 билетов по минимальному тарифу.

    Отметим, Стамбул станет вторым турецким направлением в международной маршрутной сети «Победы». Сейчас авиакомпания трижды в неделю осуществляет рейсы в город Газипаша в провинции Аланья.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #стамбул #авиаперелет
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