Шойгу передал Сербии шести истребителей МиГ-29

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Белград, 20 октября. Министр обороны России принял участие в торжественной церемонии передачи партии истребителей МиГ-29 военному ведомству Сербии.

Церемония состоялась на сербском военном аэродроме «Батайница», на котором прошел парад, посвященный 73-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Глава Сербии Александр Вучич вручил Сергею Шойгу шесть кортиков, на клинках которых выбиты бортовые номера переданных Россией истребителей МиГ-29 в качестве символа глубокой благодарности всего сербского народа за укрепление обороноспособности страны.

Во время показательных вступлений на военном аэродроме свое мастерство и воинскую выучку продемонстрировали более двух тысяч сербских военнослужащих. В мероприятиях было задействовано порядка 150 единиц боевой техники. Сюрпризом для сербских военных стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи».