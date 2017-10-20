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Шойгу передал Сербии шести истребителей МиГ-29
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    Шойгу передал Сербии шести истребителей МиГ-29

    18:33  20 Октября 2017
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    Шойгу передал Сербии шести истребителей МиГ-29

    Белград, 20 октября. Министр обороны России принял участие в торжественной церемонии передачи партии истребителей МиГ-29 военному ведомству Сербии.

    Церемония состоялась на сербском военном аэродроме «Батайница», на котором прошел парад, посвященный 73-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

    Глава Сербии Александр Вучич вручил Сергею Шойгу шесть кортиков, на клинках которых выбиты бортовые номера переданных Россией истребителей МиГ-29 в качестве символа глубокой благодарности всего сербского народа за укрепление обороноспособности страны.

    Во время показательных вступлений на военном аэродроме свое мастерство и воинскую выучку продемонстрировали более двух тысяч сербских военнослужащих. В мероприятиях было задействовано порядка 150 единиц боевой техники. Сюрпризом для сербских военных стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи».

     

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #миг-29 #сербия #александр вучич
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