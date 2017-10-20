Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Польше

В Избранное

Варшава, 20 октября. Неизвестный вооруженный мужчина напал на посетителей магазина в польском городе Сталева-Воля, расположенном на юго-востоке республики.

Инцидент произошел 20 октября в 15.00 по местному времени (16.00 мск) в одном из крупнейших торговых центров города. По информации «Свободной прессы», 27-летний мужчина с ножом ворвался в магазин и напал на покупателей. В результате пострадали девять человек.

В данный момент злоумышленник схвачен полицией. Устанавливаются мотивы преступления. Все пострадавшие доставлены в больницу. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.