Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Польше
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Польше

    18:22  20 Октября 2017
    58

    Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Польше

    Варшава, 20 октября. Неизвестный вооруженный мужчина напал на посетителей магазина в польском городе Сталева-Воля, расположенном на юго-востоке республики.

    Инцидент произошел 20 октября в 15.00 по местному времени (16.00 мск) в одном из крупнейших торговых центров города. По информации «Свободной прессы», 27-летний мужчина с ножом ворвался в магазин и напал на покупателей. В результате пострадали девять человек.

    В данный момент злоумышленник схвачен полицией. Устанавливаются мотивы преступления. Все пострадавшие доставлены в больницу. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

     

    Автор: Алексей Громов
    #польша #нападение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        2847
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        513
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        6869
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1972