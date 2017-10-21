Сирия итоги недели 15-21 октября: освобождение Аль-Маядина и Ракки, форсирование Евфрата

Освобождение Аль-Маядина Сирийская армия при поддержке ВКС России добилась значительных успехов в провинции Дейр эз-Зор. Город Аль-Маядин, считавшийся неофициальной столицей «Исламского государства»1, был полностью освобожден от террористов. В ходе операции передовые части сирийской армии при поддержке ВКС провели обход города с юга, где, после взятия аэропорта, элеватора и пригородов, город был взят в кольцо окружения и позднее освобожден. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, большая часть боевиков ИГ1 покинула город под натиском ВКС РФ еще до того, как он был осажден. Как сообщало в воскресенье агентство «Аль-Манар», саперы сирийской армии приступили к разминированию территорий.

Протест Дамаска Официальный Дамаск не удовлетворен действиями Турции на севере арабской республики. Представители МИД Сирии выступили с заявлением о том, что присутствие подразделений армии Турции на территории провинции является нарушением границ суверенного государства, и противоречит условиям соглашения, достигнутого в ходе переговоров между Москвой, Анкарой и Тегераном в Астане. В свою очередь, представители Турции заявляют, что все свои действия в Идлибе они согласовывают с Россией и Ираном

Противостояние в Киркуке В соседнем Ираке началась острая фаза противостояния между правительственными войсками и курдскими ополченцами. Как сообщали источники, в ночь на 16 октября командование иракской армии объявило о военной операции в провинции Киркук с целью возвращения центра провинции под контроль Багдада. На протяжении последних месяцев город находился в руках курдского ополчения «Пешмерга». В ходе боев, ВС Ирака и шиитская милиция «Хашд аш-Шааби» захватили авиабазу К1 и окраины Киркука, после чего бойцы «Пешмерги» приняли решение уйти из Киркука. Опасаясь расправ со стороны иракской армии. Мирные жители административного центра провинции бегут в Эрбиль и Сулейманию – центры Иракского Курдистана.

Битва за Ракку На протяжении недели развивалась ситуация в районе Ракки. В течение 16 и 17 октября боевики ИГИЛ1 теряли последние рубежи обороны в городе. Бойцы SDF заняли большую часть северных кварталов и кольцевую развязку Аль-Наим, а также начали штурм здания Национальной больницы и территории городского стадиона, который стал последним оплотом террористов. 17 октября официальный представитель SDF Талал Сило объявил о том, что Ракка полностью освобождена от боевиков. Город перешел под контроль курдов и поддерживающих их Соединенных Штатов спустя более чем четыре месяца с начала наступления.

Бои в Дейр эз-Зоре Тем временем, в районе Дейр эз-Зора продолжаются бои по обе стороны реки Евфрат. Военные источники сообщают, что российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации террористов ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Под прикрытием ВКС России правительственные войска освободили от террористов ИГИЛ район Ас-Сальхия и поселение Аль-Хуссейния на восточном берегу Евфрата. Боестолкновения между правительственными войсками Сирии и радикальными исламистами отмечаются также на окраинах административного центра провинции. По информации FARS News Agency, САА под прикрытием российских ВКС продвигается в районах Ресафа и Аль-Рашидия. Кроме того, после штурма Аль-Маядина боевики ИГИЛ оставили свои позиции на западном берегу реки Евфрат. Сирийская армия смогла занять город Аль-Мухассан и продолжить продвижение на юге провинции.

Форсирование Евфрата Правительственные силы вновь переправляются на восточный берег реки Евфрат. 17 октября в район Аль-Маядина были переброшены понтонные мосты и лодки. К вечеру штурмовые отряды сирийской армии переправились через Евфрат и сумели закрепиться на восточном берегу в районе деревни Зибан. Следующей целью правительственных сил в этом районе является нефтяное месторождение Аль-Умар, которое находится в 7 километрах от места переправы.

Гибель Иссама Захреддина В Дейр эз-Зоре погиб герой обороны города от террористов ИГИЛ, генерал-майор Республиканской Гвардии Иссам Захреддин. Как сообщает агентство Al-Masdar, генерал участвовал в войсковой операции на острове Сакр к востоку от города. Машина, в которой находился Захреддин, подорвалась на мине. 56-летний Иссам Захреддин командовал 104-й бригадой Республиканской Гвардии и получил известность во время осады Дейр эз-Зора, когда сирийский гарнизон не дал террористам «Исламского государства» взять город штурмом. Грамотная оборона гарнизона во главе с Захреддином позволила Дейр эз-Зору продержаться три года в условиях полного окружения.

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