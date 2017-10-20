Сегодня в Сети: новый регламент ГИБДД, химоружие «Джебхат ан-Нусры», ДТП в Харькове

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Федеральное агентство новостей знакомит своих читателей с последними новинками и трендами российского сегмента социальных сетей.

Политика, экономика, жизнь звезд эстрады — все это не так важно, когда происходит нечто такое, что затрагивает жизнь, должно быть, каждого третьего или второго россиянина. Новый регламент ГИБДД вступил в силу сегодня, 20 октября 2017 года, и это главная новость на текущий момент.

Технически новый регламент — это всего лишь документ внутреннего пользования. Он предназначен для сотрудников дорожной службы и является их должностной инструкцией.

Тем не менее всем без исключения понятно, что в первую очередь новый регламент повлияет именно на жизнь среднего российского водителя. Права автоинспекторов были расширены чрезвычайно. Сотрудникам ГИБДД дали легальную возможность устраивать на автолюбителей засады на сложных участках дороги. Они могут останавливать людей и проверять их права, где посчитают нужным. Им больше не надо выписывать справки о произошедших ДТП.

Сказать, что российские водители сейчас готовятся к своеобразному Армагеддону, не было бы преувеличением. Посмотрим на их реакцию в соцсетях.

«Вот так теперь сотрудники ГИБДД будут встречать водителей в засадах», — пишет один пользователей Twitter, сопровождая свое сообщение забавной картинкой с автоинспектором, заново обретшим свет веры и окрыленным религиозным экстазом после прочтения нового регламента.

Этот пользователь Facebook предполагает, что так, должно быть, теперь будут выглядеть полицейские «засады» на дорогах.

Одним из наиболее спорных пунктов нового регламента породил вопрос, может ли водитель, которого остановил инспектор ГИБДД, снимать происходящее на видео. Некоторые говорят, что нет. Разрешающий эту практику пункт был убран из новой редакции регламента. Другие — что все еще можно. Регламент — лишь должностная инструкция для сотрудников ГИБДД. Она никак не касается прав водителей. Все граждане РФ имеют конституционное право на свободное распространение информации.

В любом случае, даже эти аргументы не умаляют страхов и опасений некоторых.

«ГИБДД решили играть по новым правилам. Теперь они могут останавливать машины вне постов и запрещать себя снимать на видео. Все как в 90-х», — сетуют в Twitter.

Вот еще интересный момент. Новый регламент обязывает сотрудников ГИБДД доставить задержанного ими водителя назад к его автомашине, если результаты медицинского освидетельствования показали, что в его крови нет алкоголя. Но как это будет работать на практике в сочетании с тем, что автоинспектор теперь может остановить человека в любом месте — в том числе и там, где парковаться нельзя?

Вот что думает об этом неравнодушный пользователь Facebook: «Вас тормозят. Предлагают остановиться на островке безопасности и говорят, что есть подозрение на опьянение. Далее вас увозят на освидетельствование. Освидетельствование показывает, что вы трезвы. Сотрудник извиняется и возвращает вас к машине... И тут вы впадаете в ступор. Почему? Потому что изначально сотрудник попросил вас оставить машину там, где стоянка/парковка запрещена и пока вы были на освидетельствовании, ее эвакуировали. Сотрудник ГИБДД свою функцию выполнил и вернул вас к месту отстранения от управления транспортным средством. А то, что машина за это время была эвакуирована, получается, это уже не его проблема?».

Другой наделавший сегодня шуму сюжет также связан с дорогами и ПДД. 18 октября жительница Харькова Елена Зайцева въехала в толпу пешеходов, в результате чего погибли пять человек. Сегодня было установлено, что на момент совершения ДТП она находилась под воздействием опиатов.

Понятно, большинство комментариев в социальных сетях по данному поводу сводятся к ожидаемым в такой ситуации уничижительным ремаркам и возгласам негодования. Мы оставляем за нашими читателями право ознакомиться с ними самостоятельно, если они того пожелают. Гораздо интересней, как оказалось, то, как это происшествие освещают в англоязычной прессе. Внимания своих подписчиков в Facebook на это обратил известный донецкий политолог Владимир Корнилов.

«Во как. Таймс утверждает, что людей в Харькове сбила «дочь РОССИЙСКОГО миллионера». Это они о харьковском бизнесмене так пишут. Похоже, британские газеты всерьез уверовали, что плохое в этом мире могут творит только россияне...», — пишет он.

Один из комментаторов под записью Корнилова предполагает, что, должно быть, у западных СМИ просто есть какая-то квота на упоминание России, а потому они и вставляют название нашей страны куда ни попади.

Это постепенно переносит нас от российских дорог к мировой политикеи. Важная внешнеполитическая новость, подхваченная сегодня пользователями социальных сетей в качестве повода для дискуссии — официальное признание США того, что у «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в России террористическая организация) есть химическое оружие.

Вот что пишет по этому поводу сенатор Алексей Пушков: «Не прошло и 5 лет: Госдеп признал наличие х/о у «Джебхат ан-Нусры», о чем не раз говорила Россия. Через 5 лет признают, что имели контакты с ИГ»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)