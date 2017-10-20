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    Главные новости 20 октября

    19:00  20 Октября 2017
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    Главные новости 20 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 20 октября.

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым является частью России, и этот вопрос решен окончательно. Крымский вопрос решен — экс-глава МИД Латвии.

    Популярный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант спародировал свою коллегу Ксению Собчак, заявившую о планах баллотироваться в президенты РФ. Ургант спародировал предвыборный ролик Ксении Собчак.

    Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашили вместе с соратниками продолжает акцию протеста под стенами Верховной рады Украины. Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!».

    Президент РФ Владимир Путин, заявляя о влиянии инстанций США на МОК с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду, подразумевал участие в этом как негосударственных, так и государственных американских организаций. Песков рассказал о попытках США отстранить Россию от Олимпиады.

    Вступил в силу новый регламент работы ГИБДД. Инспекторы ГИБДД перестанут выдавать справки о ДТП.

    Глава республики Крым Сергей Аксенов назвал «аморальным» предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате компенсации за полуостров. Аксенов назвал «аморальным» предложение Земана о компенсации за Крым.

    Интернет-издание «Украинская правда» сообщило о том, что депутат Наталья Поклонская до сих пор является гражданкой Украины. Поклонская поставила точку в истории с украинским гражданством.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #собчак #гибдд #земан #ургант
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