Главные новости 20 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 20 октября.

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым является частью России, и этот вопрос решен окончательно. Крымский вопрос решен — экс-глава МИД Латвии.

Популярный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант спародировал свою коллегу Ксению Собчак, заявившую о планах баллотироваться в президенты РФ. Ургант спародировал предвыборный ролик Ксении Собчак.

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашили вместе с соратниками продолжает акцию протеста под стенами Верховной рады Украины. Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!».

Президент РФ Владимир Путин, заявляя о влиянии инстанций США на МОК с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду, подразумевал участие в этом как негосударственных, так и государственных американских организаций. Песков рассказал о попытках США отстранить Россию от Олимпиады.

Вступил в силу новый регламент работы ГИБДД. Инспекторы ГИБДД перестанут выдавать справки о ДТП.

Глава республики Крым Сергей Аксенов назвал «аморальным» предложение президента Чехии Милоша Земана о выплате компенсации за полуостров. Аксенов назвал «аморальным» предложение Земана о компенсации за Крым.

Интернет-издание «Украинская правда» сообщило о том, что депутат Наталья Поклонская до сих пор является гражданкой Украины. Поклонская поставила точку в истории с украинским гражданством.