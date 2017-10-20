«Им нужна была кровь»: Порошенко назвал цели организаторов митинга у Рады

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Киев, 20 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главной целью акции протеста у здания Верховной рады в Киеве является дестабилизация ситуации в стране.

По его словам, формальные требования митингующих являются «дымовой завесой», так как реальный план их действий — это дестабилизация ситуации на Украине.

«Сотрудниками СБУ и Нацполиции были найдены тайники, склады как уже заготовленного оружия, так и взрывчатки. Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им нужны были не реформы, не изменения, им нужна была кровь», — заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил. Митингующие требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Вечером 19 октября все участвовавшие в митингах политические силы объявили, что временно прекращают акции протеста, однако сторонники Саакашвили решили продолжить митинг у здания Верховной рады в Киеве.