Никакой Украины нет: Times ответили на обвинения россиянки в ДТП в Харькове

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Москва, 20 октября. Политолог Владимир Корнилов сообщил о публикации Times, в которой участница смертельного ДТП в Харькове оказалась «дочерью российского миллионера». Он отметил, что британские СМИ уверовали — «плохое в этом мире могут творить только россияне». Россиян возмутило заявление западных журналистов. По их мнению, таким образом Times фактически «утверждает, что никакой Украины».

Российский политолог Владимир Корнилов на своей странице Facebook опубликовал пост, в котором продемонстрировал, каким образом западные СМИ «находят» российский след там, где факты говорят об обратном. Он привел в пример смертельное ДТП на Украине, которое произошло вечером 18 октября на одной из харьковских улиц. Его жертвами стали пять человек. Участницей аварии на Lexus была 20-летняя девушка по фамилии Зайцева.

«Во как, Таймс утверждает, что людей в Харькове сбила «дочь российского миллионера». Это они о харьковском бизнесмене так пишут. Похоже, британские газеты всерьез уверовали, что плохое в этом мире могут творит только россияне», — отметил Корнилов.

Россияне не могли остаться в стороне и стали активно комментировал западный взгляд на происходящее на Украине. По мнению Анжелы Граца, читатели на Западе потребляют ту информацию, которую им дают СМИ, не утруждая себя проверками.

«Это делается преднамеренно… Все западные СМИ в освещении любого печального события на Украине обязательно вставляют российский след. Это из «оперы»: ложечки потом нашлись, а осадок-то остался. А западный обыватель не особо себя утруждает проверкой информации. Вот и формируется общественное мнение уже много лет», — написала Анжела Граца.

Другие считают, что для европейцев нет принципиальной разницы между русскими и украинцами.

«Да они просто не видят разницы между Россией и Украиной. Там за бугром все русские», — написал Филипп Кольцов.

В то же время, западные СМИ всегда расставляют акценты таким образом, чтобы осветить событие под нужным их редакционной политике углом.

«А машину ее ударил в бок и выбросил на толпу людей, видать, украинский бизнесмен. Это они не написали?», — предположила Татьяна Топоровская.

Некоторые пользователи откровенно иронизируют: