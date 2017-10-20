Победа в Ракке знаменует начало нового этапа конфликта в Сирии — Тиллерсон

В Избранное

Вашингтон, 20 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что после окончательного поражения «Исламского государства»1 в Ракке в Сирии начался новый этап конфликта.

По мнению Рекса Тиллерсона, победа курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) при поддержке международной коалиции во главе с США в Ракке приведет к общему снижению уровня насилия в Сирийской арабской республике, так как боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) потеряли один из самых мощных своих оплотов.

«Это также знаменует собой начало нового этапа сирийского конфликта», — подчеркнул Тиллерсон.

Освобождение Ракки позволит США и их союзникам, отметил госсекретарь, сконцентрировать свои усилия на политическом урегулировании сирийского конфликта. Пока американские партнеры будут бороться с «Халифатом» на земле, Штаты направят свои усилия на деэскалацию насилия по всей территории Сирии, а также продвижение усилий дипломатического характера под руководством ООН.

Ранее отмечалось, что в ходе операции по освобождению Ракки от боевиков «Исламского государства» около 80 процентов населенного пункта было превращено в руины.

1 Организация запрещена на территории РФ.