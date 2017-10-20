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Победа в Ракке знаменует начало нового этапа конфликта в Сирии — Тиллерсон
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    Победа в Ракке знаменует начало нового этапа конфликта в Сирии — Тиллерсон

    18:16  20 Октября 2017
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    Победа в Ракке позволит США сконцентрироваться на политическом урегулировании в САР — Тиллерсон

    Вашингтон, 20 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что после окончательного поражения «Исламского государства»1 в Ракке в Сирии начался новый этап конфликта.

    По мнению Рекса Тиллерсона, победа курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) при поддержке международной коалиции во главе с США в Ракке приведет к общему снижению уровня насилия в Сирийской арабской республике, так как боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) потеряли один из самых мощных своих оплотов.

    «Это также знаменует собой начало нового этапа сирийского конфликта», — подчеркнул Тиллерсон.

    Освобождение Ракки позволит США и их союзникам, отметил госсекретарь, сконцентрировать свои усилия на политическом урегулировании сирийского конфликта. Пока американские партнеры будут бороться с «Халифатом» на земле, Штаты направят свои усилия на деэскалацию насилия по всей территории Сирии, а также продвижение усилий дипломатического характера под руководством ООН.

    Ранее отмечалось, что в ходе операции по освобождению Ракки от боевиков «Исламского государства» около 80 процентов населенного пункта было превращено в руины.

    Победа в Ракке позволит США сконцентрироваться на политическом урегулировании в САР — Тиллерсон

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #игил #курды #ракка #рекс тиллерсон
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