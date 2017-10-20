Сирия и химатаки в Идлибе: США впервые признали применение химоружия террористами

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Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Соединенные Штаты Америки официально признали, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» использует химическое оружие в сирийской провинции Идлиб.

«В данной провинции, действует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещено в РФ), которая использует «стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие». Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) «химического оружия» в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях», — сообщил Игорь Конашенков.

Генерал-майор также напомнил, что на сегодняшний день известен только один случай использования боевиками химического оружия в провинции Идлиб — в Хан-Шейхуне. Однако на протяжении долгого времени Соединенные Штаты обвиняли в этом именно правительственные силы.

«А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из «Джебхат-ан-Нусры» (запрещено в РФ)— они называли «умеренной оппозицией».

Напомним, инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля этого года. Тогда, по сообщениям сирийской оппозиции, в результате химической атаки, совершенной якобы правительственными войсками, было убито 80 и ранено 200 человек.

Не располагая никакими доказательствами причастности к этому официального Дамаска, а по другой информации — зная наверняка, что силы Башара Асада не причастны к применению химоружия против мирного населения, уже 7 апреля американские эсминцы USS Ross и Porter пустили по сирийской авиабазе «Шайрат» 59 ракет Tomahawk. До сих пор никто, включая специально созданную комиссию ОЗХО, не смог предоставить никаких доказательств виновности в этом инциденте официального Дамаска.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) заявления, сделанные Игорем Конашенковым. По мнению эксперта, Госдеп признал, что у боевиков есть химическое оружие и они его применяют, под давлением очевидных фактов:

«С другой стороны, в Госдепе сейчас плавающая позиция, как, в принципе, и в нынешней администрации Вашингтона. Там отходят от пропагандистской игры, переходят к нормальным действиям, но ненадолго, а потом снова уходят в пропагандистскую игру. Это, скорее всего, зависит от того, какие лоббисты непосредственно воздействуют на Госдеп в данный момент. Воздействуют одни — значит одно заявление, воздействуют другие — другое. Говорить о том, что Госдеп прозрел, не приходится. Это не совсем самостоятельная структура. Она находится под влиянием нескольких политических сил, которые как раз и борются за то, чтобы Госдеп говорил от их имени».

Наш собеседник считает, что заявления Конашенкова связаны, прежде всего, с тем, что дело идет к уничтожению террористов на территории Сирии:

«Поэтому есть необходимость противодействовать той «пластинке», которая периодически крутится по поводу того, что Дамаск либо применял химическое оружие против своего населения, либо может применить. Эти заявления Запад постоянно раскручивает. Поэтому Россия переходит здесь в информационное контрнаступление».

Эксперт отметил, что это не первое и не последнее подобное заявление Игоря Конашенкова, как и других должностных лиц:

«Мария Захарова по этому поводу неоднократно делала заявления. Заявления о том, что именно террористы используют химическое оружие в Сирии. Но оно же у них не само по себе возникает, кто-то же их снабжает этим оружием».

Эксперт предположил, что следующие заявления будут о том, что это оружие попадает не откуда-нибудь, а именно со стороны западной коалиции, которая всячески взаимодействует с террористическими организациями, чтобы обвинить в химатаках боевиков правительство Башара Асада:

«Но мы, переходя, я бы сказал, в информационную атаку, срабатываем в этом вопросе на упреждение, ожидая новых вызовов и угроз со стороны Запада, который продолжает поддерживать этот шум в информационном пространстве, развертывая пропагандистскую кампанию против Башара Асада. Необходимость разоблачения политики Соединенных Штатов становится сейчас, наряду с задачей уничтожения террористов, одной из главных задач».

1 Организация запрещена на территории РФ.