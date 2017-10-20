Сирия сегодня: коалиция подтвердила освобождение Ракки, США продолжат операцию в САР до полного разгрома ИГ

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Сирия, 20 октября. Международная коалиция по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) подтвердила освобождение сирийской Ракки. Вашингтон намерен оставаться в САР до полного разгрома ИГИЛ1. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция подтвердила освобождение Ракки

Руководство возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ1 подтверждает освобождение от боевиков многострадального сирийского города Ракка. Соответствующая информация была озвучена в заявлении военного объединения.

«Коалиция поздравляет наших партнеров из «Сирийских демократических сил» (SDF) в связи с объявлением об освобождении Ракки в Сирии от оккупации ДАИШ (арабский вариант названия «Исламского государства» — прим. ред.)», — значится в заявлении представителей коалиции.

Там же подчеркнули, что потеря радикальными исламистами Мосула в Ираке и города Ракка в Сирии, не что иное как «поворотная точка» для террористической организации, что ведет к сокращению числа «приверженцев терроризма».

Вашингтон останется в САР до полного разгрома ИГ

Международная коалиция будет продолжать военную операцию в Сирии и Ираке до тех пор, пока не будет достигнута полная победа над боевиками ИГИЛ, значится в сообщении руководства коалиции.

«Коалиция и силы ее партнеров остаются целиком привержены окончательному разгрому «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Военное поражение ИГ — это необходимо, но недостаточно. Мы все еще боремся с остатками группировки в Ираке и Сирии и будем продолжать содействовать гуманитарным усилиям по оказанию помощи жителям, затронутым жестокой оккупацией, которые ведут долгую борьбу, чтобы обрести свободу», — заявил командующий коалицией генерал-лейтенант Пол Фанк.

Таким образом американское командование дает официальному Дамаску понять, что не собирается покидать его территорию до тех пор, пока не выполнит все ранее намеченные задачи.

Раккой будет руководить местное население

Управлением освобожденной от боевиков ИГИЛ Ракки займется местное население, заявили представители возглавляемой США международной коалиции.

«Освободившийся город вернется к местному управлению и руководству. Жители Ракки теперь имеют шанс контролировать собственное будущее», — говорится в заявлении.

Теперь решением всех основных социальных вопросов будут заниматься сами мирные жители, которые не захотели покидать населенный пункт даже в то время, когда городом руководили полевые командиры «Исламского государства». Отметим, ранее в коалиции неоднократно заявляли, что после освобождения населенного пункта власть перейдет к местному населению, не уточняя, в какой степени город будет независим от официального Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.