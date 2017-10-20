Тиллерсон назвал победу в Ракке переломным моментом в борьбе с ИГИЛ

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Вашингтон, 20 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что военная операция США в Сирии далека от завершения.

Госсекретарь США Тиллерсон подчеркнул, что работа США в Сирийской арабской республике еще далека от завершения, однако окончательная победа над боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) стала критическим моментом в борьбе с игиловцами.

Америка, отметил госсекретарь, продолжит поддерживать Гражданский совет Ракки и другие местные организации, нацеленные на восстановление безопасности в регионе, а также окажет помощь в реконструкции школ, возвращении беженцев в их дома, доставке необходимых услуг для стабилизации местных общин.

Ранее сообщалось, что международная коалиция подтвердила полное освобождение Ракки от боевиков «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.