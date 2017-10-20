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Тиллерсон назвал победу в Ракке переломным моментом в борьбе с ИГИЛ
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    Тиллерсон назвал победу в Ракке переломным моментом в борьбе с ИГИЛ

    17:37  20 Октября 2017  /обновлено: 17:52  20 Октября 2017
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    Тиллерсон назвал победу в Ракке переломным моментом в борьбе с ИГИЛ

    Вашингтон, 20 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что военная операция США в Сирии далека от завершения.

    Госсекретарь США Тиллерсон подчеркнул, что работа США в Сирийской арабской республике еще далека от завершения, однако окончательная победа над боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) стала критическим моментом в борьбе с игиловцами.

    Америка, отметил госсекретарь, продолжит поддерживать Гражданский совет Ракки и другие местные организации, нацеленные на восстановление безопасности в регионе, а также окажет помощь в реконструкции школ, возвращении беженцев в их дома, доставке необходимых услуг для стабилизации местных общин.

    Ранее сообщалось, что международная коалиция подтвердила полное освобождение Ракки от боевиков «Халифата».

    Тиллерсон назвал победу в Ракке переломным моментом в борьбе с ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #коалиция #ракка #рекс тиллерсон
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