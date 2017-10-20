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Тиллерсон: Операция США в Сирии далека от завершения
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    Тиллерсон: Операция США в Сирии далека от завершения

    17:40  20 Октября 2017  /обновлено: 17:51  20 Октября 2017
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    Тиллерсон: Операция США в Сирии далека от завершения

    Вашингтон, 20 октября. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что операция США в Сирии еще далека от завершения.

     «Операция США в Сирии еще далека от завершения, но освобождение Ракки стало переломным моментом в борьбе с ИГ»1, — приводит слова Госсекретаря США РИА Новости.

    По его словам, США продолжат прикладывать максимальные усилия для восстановления безопасности сирийского населения, реконструкции школ и помощи в обеспечении безопасного и добровольного возвращения домой тех сирийцев, кто остался без крыши над головой.

    Отметим, ранее сообщалось, что Курды SDF и коалиция США превратили 80% Ракки в руины.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    #сша #сирия #тиллерсон
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