Тиллерсон: Операция США в Сирии далека от завершения
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Вашингтон, 20 октября. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что операция США в Сирии еще далека от завершения.
«Операция США в Сирии еще далека от завершения, но освобождение Ракки стало переломным моментом в борьбе с ИГ»1, — приводит слова Госсекретаря США РИА Новости.
По его словам, США продолжат прикладывать максимальные усилия для восстановления безопасности сирийского населения, реконструкции школ и помощи в обеспечении безопасного и добровольного возвращения домой тех сирийцев, кто остался без крыши над головой.
Отметим, ранее сообщалось, что Курды SDF и коалиция США превратили 80% Ракки в руины.
1 Организация запрещена на территории РФ.