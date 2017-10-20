Взрыв прогремел у здания полиции Запорожья

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Киев, 20 октября. В центре украинского города Запорожье у здания местной полиции прогремел взрыв. В результате инцидента были выбиты стекла в окнах близлежащих домов.

Сообщается, что неизвестный бросил пакет со взрывчатым веществом рядом с автомобилем Lexus, припаркованным у здания главного управления национальной полиции города. У автомобиля повреждены кузов и колеса, сообщают украинские СМИ.

Отмечается при этом, что это не первый подобный случай с машинами владелицы японской иномарки.

Напомним, в Харькове на этой неделе женщина-автолюбитель на Lexus стала виновницей крупного ДТП, в результате которого погибли пять человек. В ее крови нашли опиаты.