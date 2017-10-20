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Происшествия
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Курды SDF и коалиция США превратили 80% Ракки в руины
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    Курды SDF и коалиция США превратили 80% Ракки в руины

    17:39  20 Октября 2017
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    Курды SDF и коалиция США превратили 80% Ракки в руины

    Ракка, 20 октября. В ходе операции по освобождению Ракки от террористов ВВС США и курдское ополчение уничтожили большую часть города.

    Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на местные источники в Сирии, что в результате боевых действий в сирийском городе Ракка около 80 процентов населенного пункта сейчас лежит в руинах. Курды при поддержке ВВС США, равно как и боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), вели массированные обстрелы по квадратам, не заботясь о сохранности зданий и городской инфраструктуры.

    Источник подчеркивает, на это указывает и тот факт, что курды продолжают эвакуировать местных жителей даже из тех районов, где уже прошла зачистка от мин и взрывоопасных предметов. Арабские журналисты объясняют это тем, что людям просто негде жить.

    Курды SDF и коалиция США превратили 80% Ракки в руины

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #ракка
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