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Таинственный поклонник из Германии прислал в МИД РФ букет для Захаровой
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    Таинственный поклонник из Германии прислал в МИД РФ букет для Захаровой

    17:44  20 Октября 2017
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    Таинственный поклонник из Германии прислал в МИД РФ букет для Захаровой

    Москва, 20 октября. Официальный представитель МИД Мария Захарова получила в подарок цветы от интернет-поклонника, сообщает агентство «Ридус».

    «То, что за вами следят, не новость. Но иногда это бывает неожиданно и приятно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

    По ее словам, один из подписчиков ее страницы в Instagram заметил, что Захарова пару раз «лайкнула» фотографии с сайта доставки цветов и прокомментировала один из таких постов. В четверг букет со снимка прислал в МИД незнакомец из Германии.

    В ответ Захарова обещала отправить поклоннику подарок из России.

    Подписчики посоветовали Захаровой в следующий раз комментировать фотографии с виллами или дворцами.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #мария захарова #соцсети #подарок
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