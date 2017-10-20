Таинственный поклонник из Германии прислал в МИД РФ букет для Захаровой

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Москва, 20 октября. Официальный представитель МИД Мария Захарова получила в подарок цветы от интернет-поклонника, сообщает агентство «Ридус».

«То, что за вами следят, не новость. Но иногда это бывает неожиданно и приятно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, один из подписчиков ее страницы в Instagram заметил, что Захарова пару раз «лайкнула» фотографии с сайта доставки цветов и прокомментировала один из таких постов. В четверг букет со снимка прислал в МИД незнакомец из Германии.

В ответ Захарова обещала отправить поклоннику подарок из России.

Подписчики посоветовали Захаровой в следующий раз комментировать фотографии с виллами или дворцами.