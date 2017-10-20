Радзинский: Нет ничего забавнее времени, в котором мы сейчас живем — это чистый фарс

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Писатель и драматург Эдвард Радзинский к 100-летию русской революции выступит с моноспектаклем «Некто 1917». Официально выступление называется авторским вечером, но каждый, кто знаком с Радзинским, знает, что любой публичный выход писателя превращается в страстный пламенный монолог. Практически в виде такого же моноспектакля Эдвард Радзинский провел пресс-конференцию в Санкт-Петербурге накануне своего творческого вечера, который состоится здесь 23 октября. Почему, по мнению писателя, о революции нельзя говорить сидя, виноваты ли иностранные шпионы в гибели великой империи, и почему страну так всколыхнул роман последнего российского царя с балериной Кшесинской? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сто лет прошло, но люди так ничего и не поняли о случившейся революции, сетует историк.

«Мы потеряли само ощущение революции. Знаете, я остановил репетиции моей пьесы о революции 1917 года, — рассказывает Радзинский, — Видите ли, о революции нельзя говорить сидя. Актеры, которые играли мою пьесу под руководством очень уважаемого хорошего старого режиссера, не понимали, что такое революция. Они читали лекцию. Вы понимаете, что у людей, которые жили в то время, задницы были словно намазаны скипидаром! Они двигались иначе! Там за секунду проходило сто лет, так был насыщен каждый момент! Трагедия революции в том, что старая власть живет в своем времени, как жил наш несчастный Николай II, как жил Людовик XVI. А те живут в другом измерении! Революция – это когда все инстинкты, которые задавлены в нас приличиями, законом, пробуждаются. Человечество начинает гулять во время революции. Это крик! И когда сытые историки выходят рассказывать про революцию — это смешно. Революция — вселенский театр, где вчерашний адвокат ведет на штурм, вчерашний художник руководит армией и ничтожество становится президентом».

К историческому тезису «революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ею мерзавцы» Радзинский добавляет существенное «фанатики и еще власть». Главным революционером 1917 года были не революционеры, а само правительство, которое сделало все, чтобы бунт состоялся.

«Это будет длинная история — как власть в России вела страну к революции. Приходите, я расскажу, как сто лет империю двигали к революции, и как она сопротивлялась, — пообещал историк, — Николая II называли великим шофером, который ведет страну в пропасть, и Дума не один год ждала монархического переворота».

Когда речь зашла о последнем российском императоре, без обсуждения скандала вокруг фильма Учителя «Матильда» было уже не обойтись. Радзинский, который буквально за один вопрос до этого старался уйти от темы современности и заявлял, что старается ничего «не читать и не слышать», оказался прекрасно осведомлен.

«Я был просто в восторге от этого скандала, — со смехом признался историк, — Смотрите-ка, все умы в России обсуждают, что делал молодой человек, который пишет в своем дневнике «ушел утром от маленькой К.». О, ну конечно, рассуждал с ней о судьбах России, что же еще? Если вы составите список тех, кто из великих князей жил с балеринами — список получится длинным. Это была такая гусарская традиция. Но Николай святой, поэтому он естественно не жил… Но у нас спорят до хрипоты и по более значимым поводам, чем «Матильда». Например, пытаются понять, Сталин — успешный менеджер или успешный палач? Гений, корифей науки и техники? Выясняют это, не принимая во внимание еще одну версию — что он успешный революционер, например. У нас у всех сегодня есть повод для упражнения в ненависти. Посмотрите диспуты по телевидению: там, даже если все единомышленники собрались, они умудряются начать яростно кричать друг на друга».

К столетию русской революции активно спорят еще и о том, кто довел империю до краха. О причастности немцев, англосаксов и других иностранных агентов Радзинский отвечает в стиле Довлатова с его знаменитым аргументом «И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?». Историк уверен, что переносить ответственность народа на иностранцев несправедливо.

«Что это за империя, которую за три дня разрушили шпионы? — возмущается Радзинский, — А кто сбивал кресты с колоколен, кто вешал красную тряпку вместо креста?»

Великие писатели дореволюционной России предвидели катастрофу и предупреждали о ней, говорит Радзинский и получает ожидаемый вопрос: что ждет Россию современную.

«Я каждый год пишу для себя предсказание на год вперед, но, конечно, никому о нем не говорю, — признается писатель. — Меня очень радует, когда это сбывается, но и печалит, к сожалению, тоже. И знаете, когда я говорю вам о прошлом, я иногда говорю вам о будущем…»

Сто лет — это достаточный срок для нас, чтобы осознать масштаб и смысл великих потрясений 1917 года? Что еще нам нужно вложить в эту мозаику революционных событий, какие документы рассекретить, какие факты осознать?

«Ничего еще не понятно и не сведено, — ответил Радзинский на вопрос Федерального агентства новостей. Вся история — политика, обращенная в прошлое. Скажем, Распутин вчера выглядит агентом сионистов, а завтра уже предстанет в истории их жертвой. Читаешь это и дико смеешься. Вообще нет ничего забавнее времени, в котором мы сейчас живем – чистой воды фарс. Я по одной из своих профессий драматург, и мне очень хочется написать о том, что с нами происходит — так это смешно и невероятно. Написать обо всем, начиная от «Матильды», заканчивая последними событиями — желанием Ксении Собчак пойти в президенты. Но почему-то мы относимся ко всему этому очень серьезно… Наверное, потому, что мы сами живем внутри этих событий, а нам не очень-то смешно».

Продолжение размышлений Эдварда Радзинского о гибели 300-летней империи состоится в Петербурге 23 октября. Писатель предупреждает зрителя, что на спектакле исторического театра его ждет работа и «определенный труд души».