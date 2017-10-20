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Сирия: в Даръа на фугасе подорвалась машина боевиков ССА, есть погибшие
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    Сирия: в Даръа на фугасе подорвалась машина боевиков ССА, есть погибшие

    17:13  20 Октября 2017
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    Сирия: в Даръа на фугасе подорвалась машина боевиков ССА, есть погибшие

    Даръа, 20 октября. При взрыве придорожной мины погибло не менее двух «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии».

    По данным арабского информационного издания «Аль-Масдар» автомобиль «умеренных» оппозиционеров из состава альянса «Свободная сирийская армия» выезжал из населенного пункта Ум Эльмиатин в провинции Даръа. Данная территория контролируется боевиками ССА, отмечает источник.

    В результате взрыва фугаса двое из боевиков погибли на месте, еще один получил серьезные ранения. Уничтоженные боевики идентифицированы как Мустафа Хамад и Базель Махамид. На данный момент командование ССА не имеет информации о виновниках подрыва.

    Сирия: в Даръа на фугасе подорвалась машина боевиков ССА, есть погибшие

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #взрыв #даръа #сса
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