Сирия: в Даръа на фугасе подорвалась машина боевиков ССА, есть погибшие

В Избранное

Даръа, 20 октября. При взрыве придорожной мины погибло не менее двух «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии».

По данным арабского информационного издания «Аль-Масдар» автомобиль «умеренных» оппозиционеров из состава альянса «Свободная сирийская армия» выезжал из населенного пункта Ум Эльмиатин в провинции Даръа. Данная территория контролируется боевиками ССА, отмечает источник.

В результате взрыва фугаса двое из боевиков погибли на месте, еще один получил серьезные ранения. Уничтоженные боевики идентифицированы как Мустафа Хамад и Базель Махамид. На данный момент командование ССА не имеет информации о виновниках подрыва.