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Происшествия
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Общество
В Москве устроили гонки на элитных авто на скорости больше 220 км/ч
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    В Москве устроили гонки на элитных авто на скорости больше 220 км/ч

    17:21  20 Октября 2017
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    В Москве устроили гонки на элитных авто на скорости больше 220 км/ч

    Москва, 20 октября. Московский блогер устроил гонки на Bentley Continental и Porsche 911 Targa 4S на дорогах общего пользования. Разогнавшись, автомобили превысили скорость в 220 км/ч.

    Запись с гонкой в социальную сеть выложил сам блогер под ником t. f. boyzzz. Предположительно, видео было снято в Москве, сообщает агентство «Ридус».

    На записи, сделанной из салона дорогого автомобиля видно, как машина вслед за другой, едущей впереди нее, постепенно набирает скорость. После превышения показателя в 220 км/ч бортовой компьютер перестает отображать данные.

    Как сообщает издание, судя по фотографиям в социальных сетях, неизвестный под ником t. f. boyzzz является очень обеспеченным человеком.

    Напомним, 18 октября в Харькове Lexus, превысивший скорость и не остановившийся на красный свет, вылетел на тротуар и сбил 11 человек. Пять из них погибли.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #гонка #автомобиль #транспорт
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