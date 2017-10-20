Путин и глава Кипра обсудят развитие экономического сотрудничества

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Москва, 20 октября. Глава государства РФ Владимир Путин 24 октября встретится со своим коллегой из Кипра Никосом Анастасиадисом, чтобы обсудить перспективы сотрудничества по линии экономики и кипрское урегулирование, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Встреча президента Владимира Путина и кипрского лидера Никоса Анастасиадиса состоится 24 октября. По данным пресс-службы Кремля, лидеры РФ и Кипра обсудят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах.

А также обменяются мнениями по основным международным кризисам, включая вопрос урегулирования ситуации на Кипре. В сообщении ведомства отмечается, что по итогам встречи стороны подпишут пакет документов.