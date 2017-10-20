Путин и глава Кипра обсудят развитие экономического сотрудничества
Москва, 20 октября. Глава государства РФ Владимир Путин 24 октября встретится со своим коллегой из Кипра Никосом Анастасиадисом, чтобы обсудить перспективы сотрудничества по линии экономики и кипрское урегулирование, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Встреча президента Владимира Путина и кипрского лидера Никоса Анастасиадиса состоится 24 октября. По данным пресс-службы Кремля, лидеры РФ и Кипра обсудят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах.
А также обменяются мнениями по основным международным кризисам, включая вопрос урегулирования ситуации на Кипре. В сообщении ведомства отмечается, что по итогам встречи стороны подпишут пакет документов.