Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области
Весь мир
Самая большая кувшинка в мире расцветет в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самая большая кувшинка в мире расцветет в Москве

    17:24  20 Октября 2017
    143

    Самая большая кувшинка в мире расцветет в Москве

    Москва, 20 октября. Самая большая в мире кувшинка расцветет в Аптекарском огороде вечером 20 октября, сообщили представители пресс-службы сада.

    «Гигантская виктория — чрезвычайно эффектная культура с листьями, способными выдерживать вес ребенка», — рассказали сотрудники ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

    По их словам, цветок этой кувшинки живет всего 48 часов. Москвичи и гости столицы смогут его увидеть в пятницу, 20 октября, с 16 до 20 часов. Потом бутон виктории амазонской закроется навечно.

    «Несмотря на видимую нежность, снизу лист кувшинки вооружен громадными трехсантиметровыми шипами, оберегающими викторию от водных поедателей растительности», — цитирует источник интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #ботанический сад #кувшинка #виктория амазонская #аптекарский огород
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        2804
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        513
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        6857
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1972