Самая большая кувшинка в мире расцветет в Москве

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Москва, 20 октября. Самая большая в мире кувшинка расцветет в Аптекарском огороде вечером 20 октября, сообщили представители пресс-службы сада.

«Гигантская виктория — чрезвычайно эффектная культура с листьями, способными выдерживать вес ребенка», — рассказали сотрудники ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

По их словам, цветок этой кувшинки живет всего 48 часов. Москвичи и гости столицы смогут его увидеть в пятницу, 20 октября, с 16 до 20 часов. Потом бутон виктории амазонской закроется навечно.