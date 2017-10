НАТО создает пушку, способную уничтожать российские танки

В Избранное

Военные инженеры НАТО разрабатывают новое оружие, которое должно будет уничтожать самые современные российские танки. Установка называется «электротермическая химическая пушка» (Electro-Thermal Chemical, или ETC — прим. ред.).

Федеральное агентство новостей представляет своим читателям перевод статьи NATO Is Building a 'Silver Bullet' to Destroy Russia's New Tanks (НАТО создает «серебряную пулю», способную уничтожить российские танки), опубликованной порталом The National Interest.

В основе работы такого оружия лежит генерация импульсов высокого напряжения, зажигающих плазменный картридж, который в свою очередь запускает взрывчатые вещества выталкивающие снаряды на сверхвысоких скоростях. Новая пушка может использоваться и в морских сражениях, чтобы наносить более точные и дальние удары при гораздо меньших затратах, чем обычные боеприпасы.

Напомним, технологии, на которых основаны принципы работы ETC были описаны еще во времена Холодной войны — когда проводились многочисленные исследования для создания более совершенных и эффективных методов борьбы с советскими танками. Согласно сообщениям об угрозах того времени, «уровни защиты советских танков, которые, как ожидается, появятся на полях сражений в 1990-х годах, будут превосходить все, что было создано до этого».

Чтобы противостоять советскому оружию, исследования и попытки создания первой электрической пушки начались в 1980-х. Однако из-за огромного спроса на электроэнергию создание и использование такого оружия оказалось не слишком привлекательной перспективой. Необходимо было создать такие установки, которые бы при высокой производительности имели низкие затраты электроэнергии.

При использовании обычных пушек различия в температурах приводят к различным скоростям горения для разных взрывчатых веществ. Если два снаряда будут выпущены при разных температурах, они будут иметь разные скорости и, следовательно, различные точки удара. Плазма в ETC обеспечивает постоянный температурный диапазон, что практически исключает ошибки во время придания скорости снаряду. За счет этого новое оружие превосходит по точности все обычные аналоги.

Еще одним большим преимуществом технологии является безопасность использования. Поскольку плазма, используемая для зажигания картриджа, невероятно энергична, картриджи пушки могут быть спроектированы так, чтобы быть невосприимчивыми к повреждениям. Учитывая, что худший страх любого танкового экипажа — это детонация их собственных боеприпасов, танкам с электротермическими химическими пушками это не грозит. Проведенные испытания уже показали, что топливо, используемые в новом поколении пушек, оказалось невосприимчивым к близким взрывам и горению.

Но если технология так хороша, то почему она еще не реализована? В первую очередь, распад Советского Союза означал, что многие передовые танковые проекты были приостановлены или же полностью закрыты. Так как отпала острая необходимость отвечать на угрозы СССР, многие разработки в США и НАТО были приостановлены или отменены для экономии бюджета. Однако конец этих проектов не означал конец электротермического химического оружия. В 2004 году в докладе, опубликованном Научно-технической организацией НАТО, была представлена концепция будущего электрической боевой машины (AECV). Считалось, что она и будет оснащена новым оружием. Электротермические химические пушки — это то, что может дать решающее преимущество НАТО в будущих противостояниях.