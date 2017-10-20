Аудиторы выявили многомиллионную растрату при организации «Евровидения» в Киеве

В Избранное

Киев, 20 октября. Во время организации песенного конкурса «Евровидение-2017», который проходил в Киеве в мае этого года, было растрачено более 470 млн гривен ($17,5 млн).

Как говорится в отчете государственной аудиторской службы Украины, опубликованном в пятницу, установлены факты нарушений при ведении бухгалтерского учета и проведении закупочных процедур на общую сумму 468 млн гривен ($17,3 млн), а также факты незаконных расходов и неполучения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ, являющейся организатором конкурса в Киеве — ред.) денег на общую сумму 8,6 млн гривен ($318 тыс.).

Как отметили в службе, «некоторые победители привлекали субподрядчиков за меньшую сумму», не имея возможности предоставлять услуги согласно выигранному тендеру.

Результаты проверки переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в августе власти Украины заявили, что намерены добиваться возврата 15 миллионов евро финансовых гарантий, которые были представлены страной для проведения конкурса «Евровидение-2017» в Киеве.