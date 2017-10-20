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Украина
«Рановато расслабляться»: Порошенко заявил об участившихся обстрелах в Донбассе
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    «Рановато расслабляться»: Порошенко заявил об участившихся обстрелах в Донбассе

    17:20  20 Октября 2017
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    «Рановато расслабляться»: Порошенко заявил об участившихся обстрелах в Донбассе

    Киев, 20 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что число обстрелов позиций ВСУ в Донбассе возросло почти вдвое за три дня. Он также добавил, что не обошлось без жертв.

    «Нам рановато расслабляться. Двое наших героев погибли, семеро ранены»,  — заявил Порошенко, выступая на украинском телевидении.

    По словам украинского лидера, тревожная ситуация сохраняется на мариупольском и донецком направлениях, поэтому украинские силовики готовят «дополнительные меры, чтобы противостоять вооруженным провокациям». В то же время президент Украины заявил, что ситуация находится под контролем, а Киев готов к любому повороту ситуации в Донбассе.

    Отметим, ранее жители Донецка сообщали о том, что во время обстрелов со стороны ВСУ в их домах тряслись люстры и дрожали стены — по территории ДНР вела огонь украинская артиллерия калибром 152-мм. Кроме того, за минувшую неделю в результате обстрелов украинских силовиков погибли двое военнослужащих ДНР.

    Автор: Федор Веснин
    #донбасс #украина #порошенко
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