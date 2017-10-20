Бывший командир «Азова» рассказал о реальном положении ВСУ в Донбассе

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Киев, 20 октября. Депутат Верховной рады и основатель полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что ВСУ терпят поражение в Донбассе из-за трусливой позиции украинской власти.

По его словам, действия нынешней власти привели к полной деградации экономики Украины, в результате чего вооруженные силы оказались в плачевном состоянии. При этом украинская власть обманывает народ, заявляя о существовании «самой мощной армии на континенте».

«Рассказывать о том, что мы создали сверхмощную армию и так далее, нельзя. Люди понимают на подкорке, что армия во время войны хорошо выглядит исключительно победами, не парадами. У нас огромные поражения и капитулянтская, трусливая позиция украинской власти», — сказал Билецкий в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Он также добавил, что сила армии определяется не торжественными парадами, а победами на войне. Однако ВСУ несут потери в Донбассе, а украинских «солдат мертвыми везут в Днепр». Билецкий подчеркнул, что украинской власти нечем похвастаться, кроме «полного обнищания страны».