Командиры ИГИЛ выкладывают десятки тысяч долларов за эвакуацию в Турцию

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Алеппо, 20 октября. Десятки полевых командиров «Исламского государства»1 заплатили крупные суммы для эвакуации из Сирии в Турцию.

Иранское информационное агентство сообщило в пятницу, что несколько десятков старших командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинули Сирию и эвакуировались в Турцию. Плата за побег достигала 20-30 тысяч долларов за человека, отмечает источник.

Боевики бегут из провинций Ракка, Хомс и Дейр эз-Зор в районы Алеппо, подконтрольные турецким военнослужащим для последующей эвакуации. Еще один из маршрутов вывода террористов в Турцию пролегает через провинцию Хасака, пишет иранский источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.