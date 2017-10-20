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Командиры ИГИЛ выкладывают десятки тысяч долларов за эвакуацию в Турцию
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    Командиры ИГИЛ выкладывают десятки тысяч долларов за эвакуацию в Турцию

    16:53  20 Октября 2017
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    Командиры ИГИЛ выкладывают десятки тысяч долларов за эвакуацию в Турцию

    Алеппо, 20 октября. Десятки полевых командиров «Исламского государства»1 заплатили крупные суммы для эвакуации из Сирии в Турцию.

    Иранское информационное агентство сообщило в пятницу, что несколько десятков старших командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинули Сирию и эвакуировались в Турцию. Плата за побег достигала 20-30 тысяч долларов за человека, отмечает источник.

    Боевики бегут из провинций Ракка, Хомс и Дейр эз-Зор в районы Алеппо, подконтрольные турецким военнослужащим для последующей эвакуации. Еще один из маршрутов вывода террористов в Турцию пролегает через провинцию Хасака, пишет иранский источник.

    Командиры ИГИЛ выкладывают десятки тысяч долларов за эвакуацию в Турцию

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #турция #игил #хасака
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