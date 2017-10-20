Кодекс добросовестных практик: как РКН формирует новое поведение в Сети

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Регионы России активно подписывают «Кодекс добросовестных практик», который Роскомнадзор инициировал в прошлом году. О том, как Роскомнадзор формирует новый подход к безопасности в Интернете, читайте в материале Федерального агентства новостей.

По мнению РКН, современные телекоммуникации направлены на развитие новых услуг и технологий. Однако в реальности, отмечает регулятор, они привносят в нашу жизнь заодно и угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод граждан, безопасности государства и граждан.

«В октябре аналитики Group-IB зафиксировали рост рынка киберпреступлений в России и СНГ на 23% год к году — до 78,6 млн долларов. Объем ежедневных хищений хакерами в России оценивается в 6,8 млн рублей», — добавили в РКН.

Как сообщает ведомство, отраслевое сообщество осознало, что без этической деятельности в Интернете невозможно дальнейшее развитие рынка информационно-коммуникационных технологий. Поэтому прошлой осенью в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных» был подписан соответствующий документ.

Подписи под Кодексом поставили представители 32 организаций и коммерческих компаний. В их числе: Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), Ассоциация российских банков (АРБ), ПАО «Ростелеком», АО «Элвис-плюс», Российский союз автостраховщиков, Ассоциация электронных коммуникаций, ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ФГУП «Почта России», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», Российская детская государственная библиотека, Франко-Российская торгово-промышленная палата, Союз субъектов страхового дела «Национальная страховая гильдия» и другие.

Новые риски

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Интернет стал неотъемлемой частью современной жизни. И вместе с огромными возможностями, которыми обязательно нужно пользоваться, он принес в нее и новые риски.

«Удобство коммуникации сопровождается риском для персональных данных, настоящая приватность стала если не недоступной, то труднодостижимой. Личное пространство граждан страны, частью которого являются персональные данные, находятся под серьезной угрозой как из-за их собственной неосведомленности, так и из-за злоумышленников», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, защита персональных данных стала одной из задач российских властей. Можно спорить о пределах допустимого в выражении, например, политической позиции, или о степени регуляции в области авторских прав, но необходимость предотвратить нарушение прав и свобод граждан не должна вызывать никаких сомнений.

«Имеющиеся в распоряжении различных сервисов «цифровые профили» уже сейчас можно в большинстве случаев сопоставить с реальными людьми. Поэтому защита персональных данных в сети Интернет является острым вопросом. «Кодекс добросовестных практик», подобно его аналогам в других отраслях, призван содействовать обеспечению взаимодействия участников коммуникации на основе российского и международного права, делая его более безопасным», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, данная инициатива представляется важной, а присоединение к ней различных компаний, а также регионов и общественных структур — залог того, что кодекс будет актуален для всей страны. Пока нельзя говорить что-то конкретное о результатах его внедрения, но сама постановка вопроса о необходимости защиты персональных данных и добросовестном к ним отношении важна и своевременна.