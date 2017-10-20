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Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ укрепляют оборону города Абу-Кемаль
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    Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ укрепляют оборону города Абу-Кемаль

    16:43  20 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ укрепляют оборону города Абу-Кемаль

    Абу-Кемаль, 20 октября. Боевики «Исламского государства»1 укрепляют оборонительные рубежи последнего ключевого города в провинции Дейр эз-Зор.

    Местные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) готовятся к решительному наступлению Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ на населенный пункт Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе.

    Отмечается, что Абу-Кемаль остался последним подконтрольным «Халифату» крупным городом в провинции. Большая часть Дейр эз-Зора уже потеряна игиловцами. Меядин полностью зачищен от террористов. В Абу-Кемале боевики роют траншеи и возводятбаррикады на улицах, сообщает источник.

    Дейр эз-Зор: боевики ИГИЛ укрепляют оборону города Абу-Кемаль

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор #абу-кемаль
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