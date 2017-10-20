Варшава списывает все проблемы на Кремль и шампанское — экс-премьер Польши
Москва, 20 октября. Нынешние власти Польши позиционируют Россию как угрозу для страны. Все, что ослабляет позиции Варшавы, они списывают на Кремль, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.
«Русофобия стала государственной доктриной, — констатировал бывший премьер, — и основные СМИ Польши с этим согласны и проводят эту линию: Россия является угрозой, Москва хочет дестабилизировать Евросоюз».
Он обратил внимание, что в стране даже появилось устойчивое выражение: «В Кремле открывают шампанское». Его используют каждый раз, когда происходит что-то такое, что ослабляет позиции Варшавы.
«Но если бы так было, госслужащие в Кремле были бы постоянно и беспробудно пьяны», — признался политик.
По его мнению Польша вернулась в XIX век и позиционирует Россию как угрозу, запугивая Москвой своих граждан.
«Если вслушаться в то, что говорит наш министр национальной обороны Антони Мачеревич, то, конечно, очень странно, что российские танки еще не появились на улицах Варшавы, хотя должны были появиться уже несколько раз, — цитирует его РИА Новости. — Я иронизирую, конечно».
Бывший премьер предположил, что ситуацию может исправить чемпионат мира по футболу-2018 в России. Миллер убежден, что он сломает стереотипы простых поляков об этой стране.
«Несколько тысяч поляков приедут в Россию и увидят, что пьяные медведи с автоматами тут по улицам не бегают, — объясняет он, — что с россиянами можно нормально разговаривать и дружить, быть может, что-то и изменится».