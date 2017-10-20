Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Коалиция США подтвердила полное освобождение Ракки от боевиков ИГИЛ
Политика
Варшава списывает все проблемы на Кремль и шампанское — экс-премьер Польши
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Варшава списывает все проблемы на Кремль и шампанское — экс-премьер Польши

    16:59  20 Октября 2017
    41

    Варшава списывает все проблемы на Кремль и шампанское — экс-премьер Польши

    Москва, 20 октября. Нынешние власти Польши позиционируют Россию как угрозу для страны. Все, что ослабляет позиции Варшавы, они списывают на Кремль, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

    «Русофобия стала государственной доктриной, — констатировал бывший премьер, — и основные СМИ Польши с этим согласны и проводят эту линию: Россия является угрозой, Москва хочет дестабилизировать Евросоюз».

    Он обратил внимание, что в стране даже появилось устойчивое выражение: «В Кремле открывают шампанское». Его используют каждый раз, когда происходит что-то такое, что ослабляет позиции Варшавы.

    «Но если бы так было, госслужащие в Кремле были бы постоянно и беспробудно пьяны», — признался политик.

    Варшава списывает все проблемы на Кремль и шампанское — экс-премьер Польши

    По его мнению Польша вернулась в XIX век и позиционирует Россию как угрозу, запугивая Москвой своих граждан.

    «Если вслушаться в то, что говорит наш министр национальной обороны Антони Мачеревич, то, конечно, очень странно, что российские танки еще не появились на улицах Варшавы, хотя должны были появиться уже несколько раз, — цитирует его РИА Новости. — Я иронизирую, конечно».

    Бывший премьер предположил, что ситуацию может исправить чемпионат мира по футболу-2018 в России. Миллер убежден, что он сломает стереотипы простых поляков об этой стране.

    «Несколько тысяч поляков приедут в Россию и увидят, что пьяные медведи с автоматами тут по улицам не бегают, — объясняет он, —  что с россиянами можно нормально разговаривать и дружить, быть может, что-то и изменится».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #польша #кремль #миллер #варшава
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        57
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        491
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        6394
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1938