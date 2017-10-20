Уволившаяся из театра молодая жена Джигарханяна думает о разводе

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Москва, 20 октября. Супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сложила с себя полномочия директора Театра под руководством Джигарханяна, исполняющим обязанности руководителя назначен финдиректор Елена Гильванова, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Виталина Цымбалюк-Романовская накануне собрала труппу Театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщив, что возьмет паузу. Обязанности руководителя культурного учреждения временно возьмет на себя сторонница Романовской Елена Гильванова.

По словам источника ФАН, супруга Джигарханяна решила разобраться с личными делами, но на развод пока не подала — думает. Сам известный актер встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, было решено, что он вернется к руководству театром после выхода с больничного. Столичный департамент культуры ждет назначения нового гендиректора.