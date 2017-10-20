Путин примет участие в закрытии Фестиваля молодежи и студентов в Сочи

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Москва, 20 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, «двадцать первого октября президент РФ Владимир Владимирович Путин примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов».

Студенты и молодые специалисты со всех континентов, участвующие в мероприятиях, проходящих в Олимпийском парке Сочи, обсуждали такие темы, как экология, экономика будущего и индустрия, международная безопасность и глобальная политика. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Европа, Азия и Океания, Ближний Восток, Америка. День России на Фестивале — 21 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что более 80% жителей России одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны, 79% высказывают российскому лидеру доверие.