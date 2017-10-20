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Житель Башкирии спалил ферму, заметая следы изнасилования кобылы
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    Житель Башкирии спалил ферму, заметая следы изнасилования кобылы

    16:50  20 Октября 2017
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    Житель Башкирии спалил ферму, заметая следы изнасилования кобылы

    Москва, 20 октября. В Башкортостане сельский житель устроил поджог на складе с сеном, чтобы скрыть факт изнасилования кобылы. 

    Инцидент произошел в селе Уршакбашкарамалы. Сообщается, что, удовлетворив свое половое влечение к лошади, мужчина обнаружил, что его действия снимали камеры видеонаблюдения. Он сначала сбил камеру, а затем и устроил поджог на складе с сеном. 

    Злоумышленника вычислили и задержали полицейские, об этом в группе «Обсуждение нашего Салавата» во «ВКонтакте» рассказали жители села.

    Отметим, что зоофилия в большинстве стран подпадает под действие закона о жестоком обращении с животными, однако в действительности подобные случаи редко становятся достоянием общественности. 

    Автор: Федор Веснин
    #башкирия #поджог #лошадь
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