Житель Башкирии спалил ферму, заметая следы изнасилования кобылы

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Москва, 20 октября. В Башкортостане сельский житель устроил поджог на складе с сеном, чтобы скрыть факт изнасилования кобылы.

Инцидент произошел в селе Уршакбашкарамалы. Сообщается, что, удовлетворив свое половое влечение к лошади, мужчина обнаружил, что его действия снимали камеры видеонаблюдения. Он сначала сбил камеру, а затем и устроил поджог на складе с сеном.

Злоумышленника вычислили и задержали полицейские, об этом в группе «Обсуждение нашего Салавата» во «ВКонтакте» рассказали жители села.

Отметим, что зоофилия в большинстве стран подпадает под действие закона о жестоком обращении с животными, однако в действительности подобные случаи редко становятся достоянием общественности.