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Боевики ИГИЛ ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама
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    Боевики ИГИЛ ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    16:32  20 Октября 2017
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    Боевики ИГИЛ ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    Хама, 20 октября. В ходе очередного столкновения на востоке провинции Хама уничтожен один из главарей «Джебхат ан-Нусры».

    Подконтрольное исламистам информационное агентство опубликовало фото, подтверждающее ликвидацию одного из высокопоставленных командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известного под именем Абу Дхара аль-Либи, который прибыл в Сирию из Ливии.

    Боевики «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация) пытаются отомстить «Ан-Нусре» за очередное поражение, которое «воины Халифата» потерпели при столкновениях на востоке Хамы. В одной из перестрелок игиловцы потеряли 10 человек убитыми, а также танк, пикапы и стрелковое вооружение.

    Боевики ИГИЛ ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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