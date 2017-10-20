Боевики ИГИЛ ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

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Хама, 20 октября. В ходе очередного столкновения на востоке провинции Хама уничтожен один из главарей «Джебхат ан-Нусры».

Подконтрольное исламистам информационное агентство опубликовало фото, подтверждающее ликвидацию одного из высокопоставленных командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известного под именем Абу Дхара аль-Либи, который прибыл в Сирию из Ливии.

Боевики «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация) пытаются отомстить «Ан-Нусре» за очередное поражение, которое «воины Халифата» потерпели при столкновениях на востоке Хамы. В одной из перестрелок игиловцы потеряли 10 человек убитыми, а также танк, пикапы и стрелковое вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.