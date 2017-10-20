Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный полицейский сбил девятилетнюю девочку в Тамбовской области
Новости Сирии
Сирия сегодня: «Ан-Нусра» награждает монетами за убийство боевиков ИГ, американское оружие найдено в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: «Ан-Нусра» награждает монетами за убийство боевиков ИГ, американское оружие найдено в Дейр эз-Зоре

    17:08  20 Октября 2017
    291

    Сирия сегодня: «Ан-Нусра» награждает монетами за убийство боевиков ИГ, американское оружие найдено в Дейр эз-Зор

    Сирия, 20 октября. Россия доставила гуманитарные грузы в провинцию Хомс. «Джебхат ан-Нусра»1 начала чеканить наградные монеты за убийство боевиков ИГ1 (обе террористические организации запрещены в РФ). Турки провели переговоры с «Ан-Нусрой» в Идлибе. Американское оружие найдено на складах игиловцев в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Гуманитарная миссия РФ в Хомсе

    Очередная гуманитарная акция под патронажем российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в сирийской провинции Хомс. Российские военнослужащие доставили в местечко Эль-Гасбия около полутора тонн различных гуманитарных грузов. В развернутый в населенном пункте полевой медицинский центр за помощью обратились 109 сирийских граждан.

    Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что усилиями российской военной полиции в селение Дар эль-Кабира были доставлены 162 тонн продуктов питания и медикаментов. Данный груз был отправлен в провинцию Хомс по линии ООН. Обязанности по распределению лекарств и предметов первой необходимости среди жителей поселения взяла на себя местная администрация.

    Гуманитарная миссия РФ в Хомсе

    «Ан-Нусра» против ИГ

    Конфликт между боевиками-джихадистами «Джебхат ан-Нусра» и слабеющим «Исламским государством»1 набирает обороты. Последнее подтвержденное боестолкновение между исламистами двух враждующих лагерей произошло в провинции Хама. Как сообщают сирийские военные источники, боевики «Ан-Нусры» напали там на населенный пункт Шакусия, ранее захваченный игиловцами. В сражении было уничтожено не менее десятка сторонников самопровозглашенного халифата.

    Показательным является тот факт, что «Ан-Нусра» начала чеканить специальные наградные монеты, которыми ее боевики будут награждаться за убийство сторонников ИГ. Сирийские источники опубликовали в Интернете информацию о том, как выглядят новые монеты.

    Турки в Идлибе

    На территориях сирийской провинции Идлиб сконцентрировано значительное число бандформирований, сражающихся под флагами «Ан-Нусры». В средине октября Турция ввела в провинцию свои войска. По заявлениям официальной Анкары, операция турецких армейцев призвана стабилизировать ситуацию в регионе. Если это действительно так, то Россия будет добиваться от турецких войск в Идлибе размежевания боевиков «Джебхат ан-Нусры» и представителей так называемой «умеренной» оппозиции так же, как она ранее требовала этого от американцев.

    Пока известно, что командование турецкой группы войск провело встречу с главарями «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Турецкая сторона не разглашает содержание переговоров.

    В средине октября Турция ввела в провинцию свои войска

    Американские гаубицы в руках ИГ

    Правительственные войска при активной поддержке ВКС РФ продолжают наступление в провинции Дейр эз-Зор. В городе Меядин, лежащем к юго-востоку от административного центра региона, Сирийская Арабская Армия (САА) захватила у боевиков «Исламского государства» крупный склад с оружием, боеприпасами и бронетехникой.

    По сообщению информационного агентства SANA, на складе военные обнаружили танки террористов, гранатометы, огнеметы и множество единиц стрелкового оружия. В числе прочего в арсенале игиловцев было найдено вооружение, произведенное в странах НАТО и в Израиле, в том числе американские дроны и гаубицы М198.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #иг #исламское государство #гуманитарная помощь #дейр эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        2804
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        513
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        6857
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1972