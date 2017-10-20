Сирия сегодня: «Ан-Нусра» награждает монетами за убийство боевиков ИГ, американское оружие найдено в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 20 октября. Россия доставила гуманитарные грузы в провинцию Хомс. «Джебхат ан-Нусра»1 начала чеканить наградные монеты за убийство боевиков ИГ1 (обе террористические организации запрещены в РФ). Турки провели переговоры с «Ан-Нусрой» в Идлибе. Американское оружие найдено на складах игиловцев в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Гуманитарная миссия РФ в Хомсе

Очередная гуманитарная акция под патронажем российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в сирийской провинции Хомс. Российские военнослужащие доставили в местечко Эль-Гасбия около полутора тонн различных гуманитарных грузов. В развернутый в населенном пункте полевой медицинский центр за помощью обратились 109 сирийских граждан.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что усилиями российской военной полиции в селение Дар эль-Кабира были доставлены 162 тонн продуктов питания и медикаментов. Данный груз был отправлен в провинцию Хомс по линии ООН. Обязанности по распределению лекарств и предметов первой необходимости среди жителей поселения взяла на себя местная администрация.

«Ан-Нусра» против ИГ

Конфликт между боевиками-джихадистами «Джебхат ан-Нусра» и слабеющим «Исламским государством»1 набирает обороты. Последнее подтвержденное боестолкновение между исламистами двух враждующих лагерей произошло в провинции Хама. Как сообщают сирийские военные источники, боевики «Ан-Нусры» напали там на населенный пункт Шакусия, ранее захваченный игиловцами. В сражении было уничтожено не менее десятка сторонников самопровозглашенного халифата.

Показательным является тот факт, что «Ан-Нусра» начала чеканить специальные наградные монеты, которыми ее боевики будут награждаться за убийство сторонников ИГ. Сирийские источники опубликовали в Интернете информацию о том, как выглядят новые монеты.

HTS fighter show ISIS minted coins taken as spoils of war from killed ISIS fighters in Eastern Hama. pic.twitter.com/BF6XBnZ4Du — Ibn Nabih (@IbnNabih1) October 19, 2017

Турки в Идлибе

На территориях сирийской провинции Идлиб сконцентрировано значительное число бандформирований, сражающихся под флагами «Ан-Нусры». В средине октября Турция ввела в провинцию свои войска. По заявлениям официальной Анкары, операция турецких армейцев призвана стабилизировать ситуацию в регионе. Если это действительно так, то Россия будет добиваться от турецких войск в Идлибе размежевания боевиков «Джебхат ан-Нусры» и представителей так называемой «умеренной» оппозиции так же, как она ранее требовала этого от американцев.

Пока известно, что командование турецкой группы войск провело встречу с главарями «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Турецкая сторона не разглашает содержание переговоров.

Американские гаубицы в руках ИГ

Правительственные войска при активной поддержке ВКС РФ продолжают наступление в провинции Дейр эз-Зор. В городе Меядин, лежащем к юго-востоку от административного центра региона, Сирийская Арабская Армия (САА) захватила у боевиков «Исламского государства» крупный склад с оружием, боеприпасами и бронетехникой.

По сообщению информационного агентства SANA, на складе военные обнаружили танки террористов, гранатометы, огнеметы и множество единиц стрелкового оружия. В числе прочего в арсенале игиловцев было найдено вооружение, произведенное в странах НАТО и в Израиле, в том числе американские дроны и гаубицы М198.

1 Организация запрещена на территории РФ.