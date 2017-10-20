Новости Новороссии: ВСУ открыли в Северодонецке детский публичный дом, армия Киева ждет медицинские Hummer

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Новороссия, 20 октября. В ЛНР рассказали, как ВСУ переделали школу-интернат в Северодонецке в детский публичный дом. Американская автомобилестроительная корпорация AM General передаст украинским военным 40 медицинских автомобилей Hummer. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ устроили детский публичный дом в Северодонецке

Украинские военнослужащие устроили из школы-интерната в Северодонецке настоящий детский публичный дом. Об этом рассказали представители министерства внутренних дел Луганской народной республики.

Сотрудники силового ведомства ЛНР уточнили, что солдаты ВСУ действуют в сговоре с местными властями. В распоряжении народной милиции республики появились документы, свидетельствующие о «теневом бизнесе» киевских военных.

Как сообщают представители региона, организаторы притона выдают несовершеннолетних мальчиков и девочек для интимных утех заказчикам-педофилам из числа военнослужащих и членов национальных батальонов, а также полицейских и даже чиновников администрации города. Тем не менее, в ЛНР не публикуют доказательств этой преступной схемы.

Киев получит 40 медицинских машин Hummer

Украинские военнослужащие получат от американской автомобилестроительной корпорации AM General 40 единиц медицинской версии автомобиля Hummer. Об этом сообщается на странице Facebook украинского посольства в США.

«Сообщено о направлении в октябре 40 медицинских Hummer для нужд ВСУ, которые должны прибыть на Украину уже в ближайшее время», — значится в тексте сообщения.

Стоит также отметить, что американская компания намеревается и дальше заниматься поддержкой вооруженных сил Украины. Так, ряд украинских политологов считают, что в будущем руководство AM General может начать поставки тяжелых грузовиков для нужд ВСУ.

Ранее член палаты представителей в конгрессе Соединенных Штатов Уилл Херд заявил о скором принятии решения по предоставлению летального оружия Украине. 17 октября сообщалось, что в 2018 году США собираются помочь Вооруженным силам Украины еще при четырех ротациях, под которыми имеются в виду «чередования элементов украинской армии размером с батальон».

За наблюдателями в Донбасс могут последовать экстремисты

Кремль опасается, что после введения международных наблюдателей на российско-украинскую границу, за ними могут последовать солдаты ВСУ и отряды экстремистов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне во время своего выступления перед членами дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Москва беспокоится, что в случае закрытия границы между Россией и народными республиками Донбасса в регионе может произойти трагедия, подобная той, что случилась в Сребренице. В свою очередь Песков согласился, что независимый контроль помог бы России избавиться от постоянных и мнимых обвинений Киева в агрессии.