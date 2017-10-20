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Созидательное разрушение: Путин как Конан-варвар мировой политики
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    Созидательное разрушение: Путин как Конан-варвар мировой политики

    16:32  20 Октября 2017
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    Созидательное разрушение: Путин как Конан-варвар мировой политики

    Выступление российского президента на Валдайском форуме в Сочи, его участие в дискуссии, а также ответы на вопросы участников, похоже, претендуют на статус главного информационного события уходящей недели.

    Тем более что в «группе поддержки» у Владимира Путина выступали такие фигуры, как создатель компании Alibaba мультимиллиардер Ма Юнь, более известный под именем Джек Ма, экс-президент Афганистана Хамид Карзай, а также научный руководитель норвежского Нобелевского института политолог Асле Тойе. То есть представители мировой, соответственно, экономической, политической и идеологической «номенклатуры», ранее известные своими достаточно тесными связями с Соединенными Штатами.

    Все трое, можно сказать, публично отреклись от господствующей вот уже почти полвека доктрины «коллективного Запада» во главе с США, обозначив перспективы перехода к новому, «многополярному» мировому порядку, что прозвучало особенно веско на фоне проходящего в КНР XIX съезда Коммунистической партии Китая.

    Здесь важно, что речь идет не об отдельных «диссидентах», по тем или иным причинам перешедших «на другую сторону баррикад», а о тех, кто предлагает баррикады разобрать, освободив «улицы» современной цивилизации для движения и развития. Поэтому нет никакого смысла снова и снова язвить американских «коллег и партнеров» относительно провала их политики «изоляции и отбрасывания» России. Впору задуматься над тем, какую альтернативу для выхода из тупика, куда они сами себя загнали, нужно им предложить. А то ведь, неровен час, вообще «слетят с катушек»…

    Именно это обстоятельство, на мой взгляд, следует считать главной смысловой составляющей нынешнего Валдайского форума, своего рода десятилетним итогом вошедшей в историю Мюнхенской речи Владимира Путина. Тогда, в 2007 году, многим казалось, что эти слова покидающего президентский пост российского лидера — не более чем сотрясение воздуха. Сегодня так не кажется уже никому, за исключением, может быть, совсем уж неадекватных персонажей.

    Созидательное разрушение: Путин как Конан-варвар мировой политики

    Впрочем, за яркими эпизодами нынешней путинской речи: об «американских флагах на российских ядерных объектах», «экспорте демократии по советским образцам экспорта коммунизма», «революции как следствии дефицита ответственности», о невозможности «отдельных будущих», со ссылкой на авторитет Торы в территориальных вопросах, и так далее, — были «вброшены» куда более важные и концептуальные моменты.

    Например, российский президент произнес вроде бы простую и непримечательную фразу: «Обостряется конкуренция за место в мировой иерархии». Но на самом деле это, конечно, «атомная бомба», о которой, видимо, и предупреждал накануне Валдая путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Ведь идеология глобализма на протяжении вот уже нескольких десятков лет утверждает в качестве высшей политической ценности и образца для всего человечества принципы «демократии по-американски» как «общества равных возможностей». Путин, словно оса-наездник, точным уколом, всего двумя словами о «мировой иерархии», парализует эту раздутую до гигантских размеров ложь. Ведь если «мировая иерархия» существует — а она, судя по всему, существует, — если конкуренция обостряется и, соответственно, борьба ведется всего лишь за место в ней, то о какой демократии, о ее защите, распространении и развитии вообще может идти речь?

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    Путин, словно Конан-разрушитель в старом фильме-фэнтэзи 1984 года, прекращает бессмысленную борьбу против фантома демократии, подтверждая свою готовность к тому, чтобы начать методично разбивать иерархические зеркала, создающие данный фантом. Как говорится, sapient sat, и пусть в разумности современного «коллективного Запада» имеются большие сомнения, однако зациклены на русофобии там далеко не все, что лишний раз доказывается присутствием в Сочи Карзая, Ма и Тойе.

    Созидательное разрушение: Путин как Конан-варвар мировой политики

    К тому же, как отметил российский президент, «научно-технический прогресс, роботизация, цифровизация уже ведут к глубоким экономическим, социальным, культурным, ценностным сдвигам», открывая перед всем миром немыслимые ранее перспективы и возможности. Но — открывая не сами по себе, не автоматически:

    «Никакие самые современные технологии сами по себе не обеспечат устойчивое развитие. Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям, к достоинству человека. Иначе «прекрасный новый мир» вместо благоденствия и перспектив для каждого может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтами и ростом противоречий».

    Путин на Валдайском форуме, словно Нео из «Матрицы», по сути, предложил всему миру выбрать одну из двух «таблеток будущего». Кому-то это снова покажется не более чем «сотрясением воздуха»?

    Автор: Владимир Винников
    #путин #образ будущего #валдай
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