Сирия после завершения войсковой операции: предстоит тяжелая борьба

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Глава Комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что после завершения войсковой операции в Сирии борьба с террористами не будет закончена:

«Я был бы рад, чтобы до конца года все завершилось, но, завершившись как войсковая операция, потом все равно предстоит период проведения специальных операций. Многие попытаются сбрить бороды, попытаются внедриться в местные органы самоуправления, и так далее. Процесс длительный», — прокомментировал Шаманов ситуацию в Сирии.

Он также отметил, что, к сожалению, в Сирии все стороны, кроме России, занимаются исключительно своими интересами:

«Кроме России, по существу, никто не занимается вопросом оказания гуманитарной помощи», — назвал Шаманов одну из самых важных, по его мнению, проблем, связанную с этим.

Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом заявил, что военная операция в Сирии близится к завершению:

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии».

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о том, что последует за завершением войсковой операцией по освобождению территорий Сирии от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ):

«Генерал Шаманов абсолютно прав, он опытный военачальник и понимает, что завершение войсковой операции, которое уже не за горами, совсем не означает завершение процесса наведения порядка и восстановления стабильности в Сирии, поскольку, действительно, достаточно большое количество террористов попытается укрыться или перейдет на подпольный вариант действий. Собственно, уже сейчас это происходит».

По словам эксперта, уже есть данные о том, что часть террористов стремится уйти в подполье, поэтому одним из направлений последующего урегулирования ситуации в Сирии будет проведение специальных операций:

«Здесь надо рассчитывать на активную помощь не только правительственных сил Сирии, но и населения. Без содействия граждан Сирии выявить террористов будет чрезвычайно сложно. Это один процесс. Параллельно с этим будет идти процесс дипломатического урегулирования. Он сейчас находится в очень активной фазе. Результатом его стало создание зон деэскалации, но на этом процесс не должен завершаться».

Эксперт отметил, что завершением этого процесса будет окончательная договоренность между всеми участниками конфликта в Сирии, то есть между правительством и различными оппозиционными группировками, относительно будущего Сирийской Арабской Республики:

«Сам факт создания зон деэскалации, что, безусловно, является большим достижением российской дипломатии, тем не менее, подтверждает то, что завершение войсковой операции еще не есть установление мира и порядка на территории Сирии. В зонах деэскалации, в частности, в провинции Идлиб находится большое количество террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Естественно, Россия предпринимает определенные действия для того, чтобы ликвидировать эти группы, но в соответствии с договоренностями, они находятся на территории, которая будет контролировать Турция, и здесь нужны активная поддержка и взаимодействие с турецкими силами».

Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы ситуация вернулась в мирное русло, необходим долгий кропотливый процесс, в котором все стороны, задействованные в этом процессе, не только внутрисирийские, то есть правительство и оппозиционные группировки, но и те страны, которые в той или степени участвуют в конфликте, выработали бы единые правила и их придерживались:

«К сожалению, в настоящий момент этого не происходит, поэтому процесс политического урегулирования будет длительным. После него следующей, окончательной фазой должен стать процесс политический. То есть формирование новых органов власти на тех территориях, которые освобождены от боевиков террористических группировок, и формирование политического диалога».

1 Организация запрещена на территории РФ.