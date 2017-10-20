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Происшествия
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Общество
Глава КБР рассказал Путину об угрозе таяния ледников в республике
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    Глава КБР рассказал Путину об угрозе таяния ледников в республике

    18:00  20 Октября 2017
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    Глава КБР рассказал Путину об угрозе таяния ледников в республике

    Сочи, 20 октября. Президент России Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, на встрече комплексно обсуждалась проблема таяния ледников, что грозит региону стихийными бедствиями. 

    Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков попросил президента Владимира Путина поддержать программу противодействия ЧС в регионе и включить КБР в госпрограмму РФ по защите населения от чрезвычайных происшествий на фоне таяния ледников.

    «Действительно установили, что идет таяние ледников?» — спросил Путин.

    Коков ответил утвердительно, отметив, что инфраструктуру населенных пунктов необходимо спасать. И у региональных властей есть определенные наработки. Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что по оценке специалистов в республике, как и на Дальнем Востоке, значительно меняется климат. В связи со сложившейся ситуацией Путин поручил Кокову проработать необходимые меры. 

    Напомним, что в августе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошел сель, разрушивший часть федеральной трассы. При сходе грязевого потока погибли три местных жителя. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #кбр
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