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Boeing застрял в Нижневартовске на шесть часов после экстренной посадки
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    Boeing застрял в Нижневартовске на шесть часов после экстренной посадки

    16:20  20 Октября 2017
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    Boeing застрял в Нижневартовске на шесть часов после экстренной посадки

    Нижневартовск, 20 октября. Boeing компании «Аэрофлот» с 400 людьми на борту в течение шести часов не может вылететь из аэропорта Нижневартовска, сообщает агентство Ura.ru.

    Самолет, направлявшийся из Хабаровска в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку из-за приступа у одной из пассажирок. Женщина была передана в руки медиков сразу после приземления, а экипаж должен был продолжить полет.

    Однако для запуска двигателей судна понадобилась установка воздушного запуска, которой в Нижневартовске не оказалось. Ее запросили в Сургуте. Пассажиры ожидают продолжения полета в отелях.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #аэрофлот #нижневартовск #пассажиры
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