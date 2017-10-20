Движение по Аптекарскому проспекту в Петербурге ограничат до 10 ноября
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Санкт-Петербург, 20 октября. Участок Аптекарского проспекта будет перекрыт на три недели, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Новые правила вступят в силу 22 октября.
Ожидается, что с воскресенья будет перекрыт участок Аптекарского проспекта от улицы Профессора Попова до набережной реки Карповки.
Ограничения на проезд снимут по завершению работ. Примерная дата — 10 ноября, передает «Комсомольская правда в Петербурге».
Напомним, что с 19 октября ввели реверсивное движение на Большеохтинском мосту. Оно сохранится до конца 2017 года.
Кроме того, до 22 октября будет ограничен проезд на Богатырском проспекте.