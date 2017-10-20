Глава Минобороны Сербии объяснил, зачем Белграду российские истребители МиГ-29

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Белград, 20 октября. Белград благодарен России за передачу шести истребителей МиГ-29, которые помогут Сербии оставаться самостоятельным государством и защищать свое небо. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Сербия — это военно-нейтральное государство. Но чтобы быть военно-нейтральным и самостоятельным государством, оно должно быть сильным и в военном смысле, и поэтому ваша помощь для нас очень важна», — сказал он.

Вулин также добавил, что Сербия благодарна России за передачу шести истребителей МиГ-29, отметив, что русские и сербы «всегда были на одной и той же стороне», передает «Свободная Пресса».

Напомним, шесть истребителей МиГ-29 были доставлены в Сербию по решению президента России Владимира Путин. Передача российских истребителей Сербии была приурочена к празднованию 73-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.