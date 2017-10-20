В Госдуме предложили план введения контрсанкций против США
Москва, 20 декабря. Депутат от Коммунистической партии России Николай Иванов предлагает ввести контрсанкции против США.
Иванов в Государственной думе озвучил план КПРФ по вводу контрсанкций против США.
«Пора прекратить кредитовать экономику США», — призвал он собравшихся.
По его мнению, Россия должна запретить американским самолетам летать в Китай через территорию страны. По его подсчетам, компании США потеряют минимум 1,5 миллиарда долларов.
Кроме того, по его словам, необходимо наложить запрет на продажу в США титана и редкоземельных металлов. Также Иванов хочет запретить американским организациям арендовать землю в России.
Кроме того, по словам депутата, «есть и другие примеры возможных ответных ходов». Так, он предлагает заменить систему глобального позиционирования GPS на отечественный ГЛОНАСС, отказать зарубежным компаниям в аренде сельскохозяйственных земель в России.
Отдельный удар он хочет нанести контрсанкциями по космической отрасли США: запретить экспорт электромоторов для кораблей.
«Если бы не мы, то американская космическая отрасль вылетела бы в трубу, — убежден депутат. — Как минимум на 10 лет они бы отстали от нас. И не факт, что смогли бы догнать. Так почему мы не отказываемся от такой практики?»