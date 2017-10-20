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В Госдуме предложили план введения контрсанкций против США
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    В Госдуме предложили план введения контрсанкций против США

    16:44  20 Октября 2017
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    В Госдуме предложили контрсанции против США: ни полетов, ни космоса, ни аренды

    Москва, 20 декабря. Депутат от Коммунистической партии России Николай Иванов предлагает ввести контрсанкции против США.

    Иванов в Государственной думе озвучил план КПРФ по вводу контрсанкций против США.

    «Пора прекратить кредитовать экономику США», — призвал он собравшихся.

    По его мнению, Россия должна запретить американским самолетам летать в Китай через территорию страны. По его подсчетам, компании США потеряют минимум  1,5 миллиарда долларов.

    Кроме того, по его словам, необходимо наложить запрет на продажу в США титана и редкоземельных металлов. Также Иванов хочет запретить американским организациям арендовать землю в России.

    В Госдуме предложили контрсанции против США: ни полетов, ни космоса, ни аренды

    Кроме того, по словам депутата, «есть и другие примеры возможных ответных ходов». Так, он предлагает заменить систему глобального позиционирования GPS на отечественный ГЛОНАСС, отказать зарубежным компаниям в аренде сельскохозяйственных земель в России.

    Отдельный удар он хочет нанести контрсанкциями по космической отрасли США: запретить экспорт электромоторов для кораблей.

    «Если бы не мы, то американская космическая отрасль вылетела бы в трубу, — убежден депутат. — Как минимум на 10 лет они бы отстали от нас. И не факт, что смогли бы догнать. Так почему мы не отказываемся от такой практики?»

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #госдума #кпрф #контрсанкции
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